Giustizia e Bella Ciao per Satnam Singh e la moglie

" Se lei stava male lui restava a casa con lei, preferiva perdere una giornata di lavoro pur di non lasciarla sola. Non avevano niente se non loro stessi ".

Per Sony Sonia Soni, la moglie di Satnam Singh , che pochi giorni fa' ha detto nel suo stentato italiano " l' Italia non è un paese buono ", io chiedo: Smentitela Voi al Parlamento che ci rappresentate. E mettevi d' accordo Voi Informazione almeno sul nome di quella piccola donna, con un grande dolore, indiana.

Associazione dei Lavoratori Tessili nella sua città natale, e resasi conto che la categoria più vessata sono le donne nel suo Paese, invisibili, povere, analfabete... ha dato loro voce. Se questa mia proposta, come molto probabile non avrà alcun esito, sono io che non esito di consigliare ai nostri sindacati, tutte le azioni possibili per aiutare questa giovane donna e ricordare la figura, in India, di Ela Bhatt , che diventata avvocato, cominciò a lavorare per il dipartimento legale dell'nella sua città natale, e resasi conto che la categoria più vessata sono le donne nel suo Paese, invisibili, povere, analfabete... ha dato loro voce.

Siamo povere, ma siamo tante". Nel 2007 fu invitata da Nelson Mandela a unirsi al gruppo The Elders , organizzazione internazionale non-governativa formata da figure pubbliche come ex uomini di stato, pacifisti, attivisti per i diritti umani. Ela Bhatt divenne poi Rettrice dell'università Gandhiana del Gujarat. Rimane la Grande Madre che è morta il 2 novembre 2022, giorno in cui noi ricordiamo tutti i morti come quelli sul lavoro. E ha creato la prima banca del microcredito riservata alle donne. La prima al mondo. Il suo libro "".

Ela Bhatt ha chiuso gli occhi a 89 anni. Noi Teniamoli Aperti, come il cuore.

Bella Ciao cantata E per finire in Musica dall' India all' Italia, Bella Ciao suonata, per non scordare che Bella Ciao è cantata e suonata in tutto il mondo, anche in India.