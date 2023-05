Euroderby Inter-Milan: qual è la squadra più tifata in Lombardia?

Sondaggio Youtrend, sulle squadre di calcio Lombarde. L'Euroderby se lo aggiudica il Milan che è la squadra più tifata tra Milano e provincia.

Nota metodologica: sondaggio YouTrend svolto con metodologia CAWI tra il 10 e 12 febbraio 2023 su un campione di 1.304 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Lombardia, indagata per quote di genere ed età incrociate stratificate per titolo di studio. Il margine d’errore è del +/- 2,8% con un intervallo di confidenza del 95%.