Elezioni Regionali Puglia 2025: cosa ricordarsi

In autunno i cittadini di ben sei regioni italiane saranno chiamati alle urne per rinnovare i consigli delle stesse.

Fra queste figurerà la Puglia e torneranno la solita propaganda asfissiante di candidati improbabili, gli opportunismi di bottega, le logiche dei bacini di voti da conquistare e via discorrendo...

Prometteranno di tutto e di più, perfino l'impossibile, perché tanto sono pienamente consapevoli che una volta eletti non rischieranno nulla e che potranno tranquillamente mantenere la loro poltrona per almeno cinque anni.

Ennesima dimostrazione di quella famigerata delega in bianco a cui si riduce il voto di ogni singolo cittadino all'interno di un sistema politico che ormai ha sempre meno a che fare con la democrazia e risulta essere invece sempre più una piazza in cui si confrontano comitati d'affari che soltanto apparentemente risultano antagonisti.

E allora che fare?

In assenza di un patentino di eleggibilità che certifichi chiaramente che chiunque si presenterà abbia davvero le capacità e le conoscenze effettive per poter aspirare a ricoprire un incarico istituzionale, direi che sarebbe interessante cominciare a rivisitare i ricordi legati sia ai candidati che saranno in lizza che alle forze politiche di cui sono emanazione.

Iniziate a ricordarvi di quante volte non hanno risposto alle vostre telefonate, pec, raccomandate o attraverso altri mezzi di comunicazione in cui chiedevate loro interventi specifici su temi fondamentali inerenti la comunità in cui vivete.

Dalle persone con disabilità agli scempi ambientali, dallo spreco di denaro pubblico alla carenza di infrastrutture, dallo stato pietoso in cui versa il sistema sanitario territoriale alla mancanza di trasparenza che dovrebbe essere una regola e non un'eccezione, alle tante chiacchiere vuote ed inutili su tanti progetti che restano campati in aria e via discorrendo, il silenzio delle figure istituzionale è sempre più una regola e l'eccezione spesso non viene manco contemplata.

La mancanza di ascolto, l'arroganza costante e l'incapacità diffusa sono ormai i tratti distintivi di una classe politica che si afferma e vive sempre più sulle spalle dei cittadini, anziché risolverne autenticamente i problemi e riuscire quindi a farli vivere meglio e in modo più decente e civile.

Poi permangono dei veri e propri fenomeni che persistono nel parlar bene e razzolare male, soggetti che si fanno passare per salvatori della patria, ma che poi una volta eletti si permettono perfino di buttarti giù la cornetta del telefono se ti azzardi a chiedere loro aiuto, atteggiandosi a patetici nobili di un sistema politico comunque morente e non più rappresentativo delle istanze dei cittadini.

Quindi ricordatevi di tutti questi soprusi, quando inevitabilmente i soliti candidati ricominceranno il loro show propagandistico promettendovi mari e monti e cominciate a capire che non basta più andare a votare per riaffermare la democrazia nei nostri territori ma soltanto tornando a ricostruire un senso di comunità in cui la condivisione e la solidarietà non siano unicamente ridotti a slogan di nostalgici di una Sinistra politica che oggi non c'è più, ma la condizione essenziale per tornare a contare come cittadini.

Vogliamo cominciare a provarci a prescindere da queste solite tornate elettorali e tornare ad esserlo veramente?

Prof. Yvan Rettore