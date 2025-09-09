Un documentario sull’Eritrea dannoso per la verità e i diritti umani

Carta di Roma, l’associazione fondata nel 2011 per dare attuazione al protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione, siglato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana nel giugno del 2008, ha espresso preoccupazione i contenuti del documentario “La Grande Bugia. Eritrea andata e ritorno” andato in onda il 15 luglio su Rai3.

Gli obiettivi del documentario sembrano essere stati quelli di delegittimare la domanda d’asilo delle persone in fuga dall’Eritrea e, al contempo, di avvalorare la versione delle autorità di Asmara, al potere dal 1991, anno dell’indipendenza dall’Etiopia, senza la possibilità di alcuna riforma democratica né di elezioni.

Secondo i funzionari del regime eritreo e le persone intervistate per le strade di Asmara, non ci sarebbe alcuna privazione della libertà in Eritrea, alcuna violazione dei diritti umani fondamentali che costringe alla fuga i più giovani da decenni, come invece denunciano Amnesty International e altre organizzazioni umanitarie di tutto il mondo e come hanno accertato le Nazioni Unite.

Il governo del presidente Isaias Afwerki è accusato da queste ultime di crimini contro l’umanità per le detenzioni arbitrarie dei dissidenti, le torture in carcere (nell’immagine, una delle tecniche disegnata da un ex detenuto), la negazione della libertà di espressione, di associazione e di culto, il “servizio nazionale” che costringe donne e uomini a servire il governo a tempo indeterminato, con casi frequenti di lavoro forzato, senza reali possibilità di rifiuto e di uscita legale dai confini.

L’Eritrea vanta anche il triste primato della più lunga detenzione al mondo di giornalisti. Dal 2001 sono in carcere, insieme ad altre persone, almeno 11 di loro che avevano tentato di fondare organi di informazione indipendenti, chiedendo il rispetto del diritto di espressione, presupposto di qualsiasi democrazia. Attualmente in Eritrea non esiste stampa libera e la televisione di tato EriTV è sotto il pieno controllo del regime. Non a caso il paese, secondo Reporters senza frontiere, si colloca all’ultimo posto (180°) dell’Indice della libertà di stampa.

Tornando al documentario, Carta di Roma ricorda il punto 3 dell’articolo 14 del Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti: “Nei confronti delle persone migranti, rifugiate, richiedenti asilo e vittime della tratta, la/il giornalista, salvo diversa volontà espressa dal soggetto, tutela la persona, non consentendo l’identificazione di coloro che accettano di esporsi ai media in tutte le circostanze in cui ciò possa arrecare danno ai diretti interessati o ai loro congiunti. Inoltre, si assicura, quando la persona accetti di essere identificata, che abbia piena consapevolezza della diffusione mediatica dei suoi dati personali e delle possibili conseguenze per sé e per i suoi familiari”.

Nel documentario alcune persone intervistate sono del tutto riconoscibili con nomi e cognomi, altre in volto, senza una contestualizzazione circa il loro ruolo.

In generale, il documentario ha messo in discussione, quando non in ridicolo, l’intero sistema istituzionale che vigila sul rispetto del diritto d’asilo in Italia, riportando testimonianze di asserite persone rifugiate che hanno dichiarato di avere mentito alle autorità preposte, presentandosi come vittime del regime eritreo, mentre in realtà sarebbero addirittura di altre nazionalità.

Allo stesso tempo, il documentario ha proposto una rappresentazione del governo eritreo come amichevole, pacifico e disponibile al confronto, senza alcun contraddittorio né voce che potesse confutare seriamente tale narrazione.

Il rischio maggiore è che questa operazione mediatica sia funzionare a legittimare l’Eritrea come paese sicuro, negando in futuro ogni forma di protezione internazionale per chi fugge, e come partner per investimenti nell’ambito del “Piano Mattei”.

Del resto, nel documentario non sono mancate interviste a imprenditori che già hanno delocalizzato la produzione ad Asmara, dove non esiste sindacato libero, dunque non c’è possibilità di contrattazione collettiva.