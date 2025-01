Stupro, in Italia c’è ancora una legge patriarcale

Sono passati già oltre dieci anni dalla ratifica italiana della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul).

Sono passati neanche trent’anni dall’entrata in vigore della legge 66/96, che ha posto definitivamente fine alla duplice vergogna del delitto d’onore e del matrimonio riparatore, che normalizzavano e giustificavano la violenza sessuale e il femminicidio

La legge 66/96 riconosce il reato di violenza sessuale solo quando la persona che lo denuncia possa dimostrare che c’è stata minaccia e costrizione. Il suo impianto è riflettuto dall’articolo 609 bis del codice penale.

La Convenzione di Istanbul, all’articolo 36, definisce esplicitamente il reato di stupro come un “rapporto sessuale senza consenso”.

Affinché prevalga il trattato del Consiglio d’Europa e si modifichi dunque il testo dell’articolo 609 bis, è in corso dal luglio 2020 la campagna “Io lo chiedo” di Amnesty International Italia, accompagnata quest’anno dall’azienda L’Erbolario.

La modifica normativa, attraverso l’introduzione del principio del consenso nella legislazione italiana, unita a una spinta al cambiamento culturale, potrebbe contribuire a garantire il pieno accesso alla giustizia alle sopravvissute alla violenza sessuale. I legislatori di mezz’Europa ormai l’hanno capito: il caso più recente è quello dei Paesi Bassi.

Che “il sesso senza consenso è stupro” è un concetto così elementare che rende persino umiliante doverlo spiegare alle persone adulte.

Se A, durante una passeggiata, propone a B di prendere un caffè e B rifiuta, A non si offende. Se B prima accetta e poi cambia idea, non per questo a B verrà in mente di farle ingurgitare quel caffè con la forza.

Ma quando al posto del caffè c’è il sesso, le cose cambiano, perché il corpo delle ragazze e delle donne è considerato oggetto, possesso, proprietà.

Cos’è che si mette di mezzo tra un caffè e un rapporto sessuale? Malgrado il ministro Valditara recentemente, maldestramente e colpevolmente nella più sbagliata delle occasioni lo abbia etichettato come mera ideologia, si tratta di un radicato sistema sociale: il patriarcato.

Lo si trova nelle aule dei tribunali, dove spesso le sopravvissute allo stupro subiscono gravi forme di re-vittimizzazione. Lo si trova nella comunicazione giornalistica, che edulcora negli articoli e ancora di più nei virgolettati dei titoli le azioni criminali dei predatori. Lo si trova, ancora, nei gesti e negli atti della politica, quando il presidente del Senato copre col drappo tricolore (“così riguarda tutti”) la panchina-simbolo della violenza contro le donne. Lo si trova nel mondo del calcio, dove nei nostri campionati giocano e segnano uomini accusati, e persino condannati in primo grado, di stupro. Lo si trova nel garantismo sdrucciolo, che si applica entusiasticamente ed empaticamente quando a essere denunciato è un uomo del mondo della cultura o dello spettacolo.

Ecco perché, nonostante il diffuso consenso ottenuto (mi scuso per il gioco di parole) in questi quattro anni, la campagna di Amnesty International Italia non ha ancora ottenuto il risultato che si è prefissata.