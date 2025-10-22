“Spie israeliane”: in Iran la repressione si abbatte su dissenso e minoranze

Amnesty International e Human Rights Watch hanno denunciato che dopo le ostilità di giugno con Israele le autorità iraniane, con la scusa della sicurezza nazionale, hanno avviato e stanno portando avanti una terrificante campagna di repressione.

Dal 13 giugno sono state arrestate oltre 20.000 persone (21.000, secondo quanto dichiarato il 12 agosto da Saeed Montazer al-Mahdi, portavoce delle forze di polizia) tra le quali dissidenti, difensori dei diritti umani, giornalisti, utenti dei social media, familiari di persone uccise nei corso delle proteste e cittadini stranieri. Tra le comunità prese di mira ci sono gli afgani, i beluci e i curdi così come minoranze religiose quali i ba’hai, i cristiani e gli ebrei.

Le forze di sicurezza hanno ucciso persone, tra le quali una bambina di tre anni, ai posti di blocco. Almeno nove persone sono state messe a morte per reati di natura politica e/o accuse di spionaggio per Israele e una proposta di legge per ampliare l’uso della pena capitale, applicandola per a reati definiti in modo vago contro la sicurezza nazionale, come “spionaggio” e “cooperazione con governi ostili”.

A testimoniare la gravità della situazione non sono solo le denunce delle organizzazioni per i diritti umani.

Il 22 luglio Gholamhossein Mohseni Eje’i, il capo del potere giudiziario, ha annunciato che “coloro che avevano collaborato con Israele” sarebbero andati incontro a dure punizioni, tra cui la pena di morte.

Alti funzionari dello stato hanno chiesto l’accelerazione dei processi e delle esecuzioni per il “sostegno” o “la collaborazione” con stati nemici. I mezzi d’informazione statali hanno invocato la ripetizione dei massacri delle prigioni del 1988: ad esempio un articolo di “Fars News” ha scritto che “gli elementi mercenari meritano esecuzioni come quelle del 1988”.

Il potere giudiziario ha anche annunciato la formazione di tribunali speciali incaricati di processare “traditori e mercenari”.

A essere usate come capri espiatori e a subire le conseguenze peggiori della repressione sono le minoranze etniche e quelle religiose.

Il 25 giugno gli organi d’informazione statali hanno annunciato l’arresto di oltre 700 persone per collaborazione con Israele, facendo riferimento alle provincia di Kermanshah e del Khuzestan, dove vivono minoranze etniche come i curdi e gli arabi ahwazi. Secondo la Rete per i diritti umani del Kurdistan, alla data del 24 luglio, erano state arrestate almeno 330 persone appartenenti alla minoranza curda.

Presi particolarmente di mira sono stati i fedeli baha’i, grazie a una campagna propagandistica coordinata di incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione che li descriveva falsamente come spie e collaboratori di Israele.

Il 18 giugno “Raja News”, organo d’informazione affiliato ai guardiani della rivoluzione, ha accusato i baha’i di “agire per conto di Israele ed esserne spie”. In una dichiarazione diffusa il 28 luglio il ministero dell’Intelligence ha parlato di una “setta sionista”.

Dalle ricerche di Amnesty International e di Human Rights Watch è emerso che fedeli baha’i sono stati sottoposti ad arresti e imprigionamenti arbitrari, irruzioni nelle loro abitazioni, confische delle loro proprietà e chiusura dei loro esercizi commerciali.

Secondo Human Rights in Iran, un’organizzazione della diaspora iraniana, alla fine di giugno almeno 35 esponenti delle comunità ebraiche di Shiraz e di Teheran sono stati interrogati circa i loro legami con parenti in Israele e avvisati di evitare ulteriori contatti.

Nonostante le iniziali smentite attraverso i mezzi d’informazione statali, alla fine di luglio e all’inizio di agosto sul suo canale Telegram Homayoun Sameyeh Najafabadi, parlamentare della comunità ebraica, ha confermato che membri della comunità erano stati arrestati in tre province per accuse non rese note; diversi di loro erano stati processati da un tribunale rivoluzionario di Teheran per accuse di spionaggio, poi decadute.

In un comunicato del 28 luglio il ministero dell’Intelligence ha accusato settori della comunità cristiana di essere “mercenari del Mossad”, i servizi segreti esteri israeliani. Il 17 agosto sono state trasmesse alla radio “confessioni” di cristiani precedentemente arrestati, presumibilmente ottenute con la tortura. Il 24 luglio un gruppo per i diritti umani della diaspora iraniana ha denunciato l’arresto, nel mese precedente, di almeno 54 cristiani.

