Se ancora oggi incredibilmente non si conosce l’ora esatta del ritrovamento del corpo di Moro...

Sul caso Moro ci sono una quantità impressionante di contraddizioni, di cose non dette, che definirlo caso, è anche poco.

Probabilmente l'apice di questo delitto, che neanche Agatha Christie avrebbe osato macchinare in uno dei suoi gialli, parte proprio dalla fine, da quando venne ritrovata nella mattinata del 9 maggio del 1978 in via Caetani, in pieno centro a Roma, a pochi passi dal cuore del ghetto ebraico, l'auto più famosa della storia della criminologia italiana, la R4, rossa con il corpo di Moro. A che ora è stato ritrovato il corpo di Aldo Moro? Incredibile a dirsi, ma ancora oggi non si sa. E non è una questione di pochi minuti, ma di ore.Ci sono testimonianze totalmente incongruenti e incompatibili tra di loro, tra chi dice che ha aspettato accanto a quella macchina più famosa del mondo( pur non potendolo sapere) per ore, a chi dice di aver parcheggiato vicino a quella macchina ben prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, a chi, intervenne ben prima della famosa telefonata delle 12.13 per verificare se in quell'auto vi fosse dell'esplosivo. Lo Stato era a conoscenza ben prima della famosa telefonata che in via Caetani c'era il corpo di Moro. La fine è il principio, il principio di questa grande menzogna che ha caratterizzato l'operazione del sequestro Moro fin dalla strage di via Fani. Conoscere con certezza l'ora esatta in cui Moro venne ritrovato, è fondamentale, così coome fondamentale sarebbe sapere chi aveva dato la "soffiata", a dimostrazione del fatto che la storia raccontata dalle BR sia tutt'altro che fondata, perchè l'unica certezza è che in quell'omicidio, vi è stato il coinvolgimento di una pluralità di soggettività tanto criminali quanto "deviate" che avevano come scopo quello di far fuori un simbolo ostile agli indirizzi da chi sicuramente non voleva portare il partito comunista più importante d'Occidente al governo.E di sicuro vi è che le BR non hanno fatto tutto in beata solitudine.

mb

Foto Wikimedia