Con “Scordato”, Rocco Papaleo torna dietro la macchina da presa per la sua quarta regia, dopo “Basilicata Coast To Coast”, “Una Piccola Impresa Meridionale” e “Onda Su Onda”, e in cui dirige Giorgia, al suo debutto nel cinema.

Ne sono interpreti anche Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe Ragone, Anna Ferraioli, Manola Rotunno e Antonio Petrocelli. Il film è prodotto da Indiana Production, Less Is More Produzioni e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura "emotiva" e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L'insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere, quasi come uno spettatore, gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e "contratto" che è oggi.