80esimo anniversario della Resistenza. Per un mondo di pace.

SABATO 25 MARZO 2023 alle ore 16,00

Anpi Saronno promuove un Incontro e dibattito su:

RESISTENZA E NONVIOLENZA CREATIVA: per un mondo di pace.

con Prefazione di Alex Zanotelli e contributi scritti di Giorgio Cremaschi, Paolo Ferrero e altre personalità.

Presentazione all'ANPI di Saronno

con Laura Tussi

e Fabrizio Cracolici

autori del libro

MEMORIA E FUTURO

con contributi scritti di Moni Ovadia, Vittorio Agnoletto, Alex Zanotelli.

Presso il salone A. Monti della

Cooperativa Casa del Partigiano

P.za Maestri del Lavoro 2, SARONNO

In una società dominata da informazioni orientate dalle opinioni dell’un per cento padrone del mondo, rimanere sui fatti e sulla loro corretta comunicazione diventa una missione per chiunque abbia a cuore la verità.

Scritti provocatori, perché intesi a suscitare un dibattito critico senz’altro più fecondo rispetto alle opinioni del flusso informativo autoritario e da se stesso ritenuto indiscutibile.

Ultimo aspetto, ma per questo più importante, rimane per il sottoscritto l’occhio femminile con il quale si analizza il mondo. Una visione diversa da quella spesso prevaricatrice propria del percepire maschile. Un filo ideale tra le esperienze storiche di Maria Montessori e le declinazioni presenti di Rosetta D’Agati; non è un caso, seconde me, se Laura Tussi inizia con la grande rivoluzionaria nel campo dell’istruzione e termina con un’insegnante in prima linea.

Un libro da leggere per ricordare, ma anche per ricevere un impulso che ci faccia continuare a volere un futuro migliore: un incitamento implicito a credere che non tutto deve procedere senza il nostro coinvolgimento, perché ogni esperienza individuale può portare benefici per tutti.

Il dibattito si alternerà

tra parole e Musica, con le canzoni di

Renato Franchi

ANPI SARONNO SEZ. COMANDANTE BRUNO – SARONNO [email protected]