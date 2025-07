Regno Unito, una commedia all’italiana degli autoinganni

Niente tradeoff, siamo britannici ma sembriamo italiani. Starmer va a Canossa sui sussidi di welfare ma non ha i soldi, a meno di aumentare le entrate. Farage ha davanti un'autostrada, quella del declino.

Seguire gli spasmi della politica governativa britannica, lentamente ma inesorabilmente stritolata dalla realtà e dal suo contrario, il populismo, è estremamente istruttivo perché ricorda percorsi di autoinganno che noi italiani conosciamo benissimo e fornisce anche indicazioni su quello che potrà essere l’approdo del Regno Unito.

Riassunto delle puntate precedenti: il partito personale di Nigel Farage, Reform UK, trionfa alle elezioni locali e manda nei consigli municipali una prima pattuglia di aspiranti amministratori. Questa sarà certamente un’esperienza formativa, non solo per gli interessati ma soprattutto per quel partito, che aspira a seppellire i Conservatori, ormai al quarto posto nei sondaggi nazionali, ma soprattutto a dare l’assalto al Labour di Keir Starmer.

Contrordine, compagno Starmer

Il quale reagisce all’esito elettorale con un bel “I get it“, e si mette all’opera per segare il ramo su cui è seduta (come d’autunno sugli alberi le foglie) la sua Cancelliera, cioè ministra delle Finanze, Rachel Reeves, autrice di una legge di bilancio che avrebbe benissimo potuto essere scritta dai Tories: lotta agli inattivi, tagli al welfare e cocciuta difesa di un manifesto elettorale che di solito è la corda insaponata a cui i governi britannici si impiccano. Niente aumenti di tasse, solo dei contributi a carico dei datori di lavoro. Ricetta stagflazionistica.

Sullo sfondo, i soliti mezzi per fare cassa in modo truffaldino, come l’uso estensivo del fiscal drag, un’economia con una produttività di tipo italiano e una crescita sempre più simile alla nostra, cioè immaginaria. E ancora, regole di bilancio per raggiungere il pareggio corrente entro l’ultimo anno di legislatura, e piegare nello stesso anno il rapporto debito-Pil. Insomma, la fiera dell’autoinganno, con in omaggio lo psicodramma dell’aumento inesorabile di pressione fiscale.

Tutte circostanze in cui Farage sguazza, e i risultati si vedono. Ecco che Starmer, che va in giro dicendosi convinto di aver stipulato un “trattato” commerciale con gli Stati Uniti (contento lui) e di aver promosso un “reset” con la Ue senza toccare le leggendarie linee rosse della Brexit (ma perché, poi?), ma che in realtà ha solo inchiostrato un morticino che irrita i pescatori, categoria numericamente ed economicamente esigua ma dotata di grande impatto simbolico nel paese.

E oggi le retromarce proseguono. Starmer ipotizza di cancellare, in tutto o in parte, la misura che ha fatto fremere di sdegno i pensionati: il Winter Fuel, il sussidio di 200 e 300 sterline annue, a contributo delle spese di riscaldamento per i pensionati, tagliato in base alla cosiddetta “prova dei mezzi”, cioè legato al reddito annuo: “ben” 11.800 sterline per single e 18.000 per le coppie. Ora si ipotizza di reintrodurlo e recuperarlo con trattenute dalla dichiarazione dei redditi, dopo aver fissato la nuova soglia del benessere. Costo complessivo della misura, in caso di cancellazione: 1,5 miliardi di sterline.

Altro istituto di welfare danneggiato dai tagli, dei Tories prima e confermato dai laburisti poi, è l’erogazione per i figli. Oggi ha un tetto sui primi due figli. Eliminarlo, costerebbe circa 3 miliardi di sterline. L’ala sinistra del Labour preme, e con essa Farage, che ha un programma politico-elettorale che, tra le altre cose, crea denaro con una spending review del 5 per cento sulla spesa pubblica e sulla eliminazione dell’interesse pagato da Bank of England sulle riserve delle banche presso di essa.

A questo punto, colpo di scena: esce il leak di un “suggerimento“, proveniente dagli uffici della vice premier Angela Rayner, che rappresenta l’ala sinistra del partito, rivolto a Rachel Reeves: aumentare le tasse per 4 miliardi sui contribuenti più agiati. Reeves pare assediata, da Starmer e Rayner. I quali a loro volta sono assediati da Farage. Con buona pace del fatto che i sondaggi oggi vedono i Brexiter in costante ridimensionamento. Ma sappiamo che la coerenza non è figlia dei nostri tempi.

Farage, ormai lanciatissimo, è sempre meno thatcheriano e sempre più eclettico arruffapopolo, motivo per cui vuole burro, cannoni e cannoli. Nazionalizzazioni incluse. Muoia il tradeoff con tutti i filistei.

I mercati osservano col randello

Il dramma britannico è noto: un paese che ha smesso di crescere, che finge di rappresentare un modello di eccezionalismo in un continente sclerotizzato ma che finge di non vedere che il suo declino si tocca con mano. E con i mercati che osservano, accigliati: ormai i rendimenti dei Gilt, soprattutto sulle lunghe scadenze, hanno ampiamente superato i livelli del trauma di Liz Truss, la svalvolata premier che voleva sollevarsi da terra tirandosi per le stringhe delle scarpe e pagare il deficit aggiuntivo con la crescita. Un rito voodoo che non muore mai. Nel frattempo il peso del servizio del debito, come accade ovunque, sta schiacciando il bilancio pubblico.

Eppure, anche in Regno Unito, il concetto di tradeoff è nemico giurato della politica: lo dimostra l’ennesima rinascita di Farage. E Starmer finge di non vedere il tradeoff quando promette di reintrodurre le agevolazioni per i pensionati ma al contempo nulla dice sulla voce di spesa che è ormai da tempo insostenibile e che beneficia proprio i pensionati: il Triple Lock, la super scala mobile delle pensioni, che ogni anno le rivaluta del maggiore tra crescita dei redditi di lavoro, inflazione e la costante 2,5 per cento. Una vera e propria manna, che sta mandando fuori controllo la spesa.

Per pagare il Winter Fuel e altre cose è necessario (anche) mettere mano al Triple Lock, ma Starmer fischietta. I tabù sono duri a morire ma la realtà non muore. E la realtà del Regno Unito è quella di un avvenire sempre più gramo, che porta in dono il declino. Sperando che avvenga “dolcemente” e non passando attraverso violenti attacchi speculativi sui mercati. È il futuro italiano, bellezza: e tu non puoi farci nulla.

P.S. Il più grande fondo pensione canadese decide di dirottare in Regno Unito otto miliardi di dollari di investimenti. Grande compiacimento del governo britannico, che forse avrà modo di riflettere sul fatto che, se i canadesi avessero puntato sull’autarchia, come vogliono fare i britannici coi loro fondi pensione, quei soldi non sarebbero arrivati. Ma dubito che i puntini verranno uniti sino a quel punto.