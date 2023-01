Numeri a parte, noi abbiamo voluto capire su quale tipologia di birra si stanno orientando i consumi. Votate al sondaggio seguente: Qual è il tuo tipo di birra preferito?

Agli italiani piace la birra, questo è un dato di fatto. In particolare, nell'ultimo anno, complice sicuramente il tanto tempo trascorso in casa, in molti hanno acquistato birra online. La birra in fondo è la compagna perfetta per ogni momento: che ci si trovi al mare o in città, da soli o con gli amici, ci sta sempre bene. Non senza un certo stupore, però, ci siamo accorti che non in tutta Italia si hanno gli stessi gusti in fatto di birra. E, addirittura, si possono rilevare delle vere e proprie preferenze in base alla zona geografica. Oltre, naturalmente, a qualche tipologia che mette d'accordo tutti. La birra è una delle bevande preferite nelle regioni del centro nord, soprattutto in Friuli Venezia-Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna. Mentre al sud, pur con un incremento nel consumo, si preferisce ancora il vino. Dato interessante è quello della Sardegna, dove la birra rimane una delle bevande più amate durante tutto l'anno.