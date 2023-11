Problemi tecnici al concorso per selezionare dirigenti

Giovedì 26 e venerdì 27 ottobre si è tenuto a Roma il nono concorso della SNA, la Scuola nazionale dell’amministrazione.per selezionare dirigenti per la pubblica amministrazione.

Il concorso è stato spesse ostacolato perché si pone in concorrenza con altre vie di accesso alla carriera dirigenziale. La SNA - presieduta dall’ex ministra della Giustizia Paola Severino - è un’istituzione governativa che fa capo alla presidenza del Consiglio. Serve a selezionare, reclutare e formare funzionari e dirigenti pubblici. Il concorso di cui parliamo serviva proprio a questo: a individuare 352 persone da ammettere a un corso da cui poi sarebbero stati selezionati in seguito 294 dirigenti pubblici. È stato però sospeso, e i circa 900 candidati arrivati nei locali della Nuova Fiera di Roma da tutta Italia sono stati costretti ad andare via senza poter concludere la loro prova. Al momento non si sa la data della nuova convocazione né se ci saranno rimborsi spese per i candidati che dovranno tornare di nuovo a Roma. I 900 candidati sono in possesso di una laurea e un master oppure hanno alle spalle una carriera significativa nelle pubblica amministrazione. Inoltre hanno già superato una prova preselettiva alla quale si sono presentate migliaia di persone. Entrare a fare parte della dirigenza nella pubblica amministrazione da' la possibilità di accedere ad incarichi di prestigio oltre che uno stipendio di tutto rispetto. Essere già fra i primi 900 è un segnale di competenza. Gli altri concorsi che danno accesso a cariche di rilievo nella pubblica amministrazione sono: quello per la carriera diplomatica, quello per la magistratura, quello per la carriera prefettizia, quello per segretari comunali, quelli di segretario in parlamento. A questi concorsi si accede con laurea in giurisprudenza oppure in economia o scienze politiche. La Sna invece è aperta a qualsiasi laurea ma richiede una preparazione in diritto pubblico, contabilità di stato e discipline economiche. Esistono corsi per la preparazione a questi concorsi. Di solito richiedono almeno un paio di anni di studio. Nel sito del ministero della pubblica amministrazione si trovano informazioni utili per nuovi candidati. Il concorso si terrà con cadenza annuale. Il sito della SNA risulta da diversi mesi bloccato. Riguardo al concorso della scorsa settimana, la SNA sostiene di aver fatto tutti gli sforzi possibili per far andare bene le procedure, ma che l’errore è stato umano e «imponderabile», e che il fornitore tecnico se n’è assunto la responsabilità.