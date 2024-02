Presentazione del volume “Riflessioni di Cultura Politica”

Venerdì 9 febbraio 2024 alle ore 17,30 a Pignola (Pz), nella sede di Palazzo Gaeta in Piazza Vittorio Emanuele II verrà presentato volume Riflessioni di Cultura Politica.

Il volume che vuole essere il numero 0 della Rivista è la conclusione del primo ciclo di attività promosso dal Comitato “ Comunità E Sviluppo Basilicata” .

Il numero pubblica gli interventi dei relatori intervenuti nei singoli convegni. I temi trattati sono : crisi demografica, welfare state, politiche a sostegno dell’artigianato, rapporto SVIMEZ, crisi dei partiti politici, regionalismo differenziato, ruolo e funzione dell’U.E. rispetto al Mezzogiorno, crisi Fiat, questione salariale e differenze tra Nord e Sud.

L’dea guida del Comitato è il recupero dell’appartenenza alla Comunità ritenendola fondamentale ai fini dello Sviluppo della Basilicata.

I dati sociali ed economici della regione sono tragici. Non serve celebrare qualche dato positivo spacciandolo come il segnale di una inversione della tendenza negativa in corso. In molti casi i dati estemporanei narrati dalla cronaca sono il segnale di un sistema sociale ed economico che punta a conservare le rendite di posizioni attivando l’effetto moltiplicatore negativo.

Spopolamento, invecchiamento della popolazione, emigrazione delle giovani generazioni, salari e livelli occupazionali non adeguati e molto lontani dalle aree più sviluppate dell’Italia sono gli indicatori delle condizioni materiali della Società lucana.

Deliberatamente il “ Comitato “ con i convegni che ha organizzato ha voluto porre l’accento sull’aspetto culturale. Non si può discutere di acqua, infrastrutture, emigrazione, recupero delle aree industriali dismesse se manca una visione di sviluppo, detto in altro modo se manca una cultura politica adeguata ed alternativa a quella egemone.

La cultura politica alternativa a quella egemone, rappresentata dal neoliberalismo, il Comitato l’ha individuata nel recupero del senso di appartenenza alla Comunità. Per fare questa operazione il Comitato “ Comunità E Sviluppo Basilicata “ ha chiamato nei singoli convegni i partiti politici di centrosinistra, movimenti ed espressioni della società civile. Nel fare questo lavoro il Comitato è stato supportato da accademici di diverse università italiane: Roma La Sapienza, LUISS, UNIBAS, UNISALENTO, UNICAL, UNISA, UNIMACERATA.

Il misero confronto politico in vista delle prossime elezioni regionali è espressione del malessere che interessa tanto la società civile quanto la classe politica. Il Comitato ha guardato con molta attenzione al lavoro svolto dal laicato cattolico e guarda in modo positivo la candidatura di Angelo Chiorazzo. Il profilo culturale, politico e sociale della persona è tale da potere determinare una svolta nella società lucana e nella gestione della cosa pubblica rompendo il sistema consolidato che tanto male sta facendo alla Basilicata.

Alla presentazione del n. 0 della Rivista Riflessioni di cultura politica dopo i saluti del Sindaco di Pignola Antonio De Luca il confronto verrà animato da Vito Santarsiero della Direzionale nazionale del PD e dal consigliere regionale Gianni Leggieri Capo gruppo M5S Regione Basilicata. I lavori introdotti da Gerardo Lisco e coordinati da Armando Tita vedranno le conclusioni di Rocco Giurato dell’UNISALENTO.