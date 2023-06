Il 12 Maggio 2023 dall'alta esperienza del prestigioso International Art Prize Giotto nasce il Premio internazionale La Fenice d'oro, connotato dall'immagine mitologica della Fenice, simbolo di Resurrezione.

Per emanazione di International Art Prize Giotto, nasce il Premio Internazionale La Fenice d'oro, Premio alla Carriera delle eccellenze in ogni campo dell'arte, della Cultura, della Scienza, della Politica, della Musica etc..

International Art Prize Giotto ha uno storico importantissimo, è stato consegnato a Libro d'oro delle Famiglie Nobili e Notabili, Stampa Parlamento, Corriere Nazionale, Ron Hubbard, agli artisti internazionali Miguel Angel Acosta Lara, Dominika Zamara, all'opera Romena di Kraiowa, University Uczenia Nauk Spolceznych, a Monsignor Jean Marie Gervais, a Fabrizio Santori, Andrea Boldrini, etc.Il Premio è stati citato anche in un articolo della celebre rivista USA Forbes.



Il critico d'arte Melinda Miceli fondatrice e presidente dei Premi, Ambasciatrice onorifica di Ente Proloco Puglia, Console di Wikipoesia ha dichiarato:

" La Fenice aurea, rappresenta infatti la regalità in quanto l'oro è il prodotto finale della trasformazione alchemica. La Fenice in mitologia ogni cinquecento anni, si consuma nel fuoco e risorge dalle proprie ceneri per ascendere verso il Cielo. Il numero Cinquecento, nella Ghematria ebraica, corrisponde alla lettera che indica il Rinnovamento.

Il regale volatile in quanto simbolo del sole che sorge e tramonta, presiedeva al giubileo regale, essendo colei che ri-sorge per prima, venne associata al pianeta Venere e menzionata quale Stella del Mattino. Per via della cannella e della mirra che bruciano, la morte di una fenice è spesso accompagnata da un gradevole profumo. Dal cumulo di cenere emergeva poi una piccola larva (o un uovo) che i raggi solari facevano crescere rapidamente fino a trasformarla nella nuova Fenice nell'arco di tre giorni, la quale poi giovane e potente, volava ad Eliopoli e si posava sopra l'albero sacro. Si narra che dalla gola della Fenice giunse il soffio della vita, suono divino o Musica che anima il Dio.

Il Premio la Fenice d'oro reca il Simbolo di un nuovo Illuminismo, che sappia coniugare la Ragione, madre di Scienza e, ora di tecnologia, con lo Spirito che ha tinto di Bellezza il mondo dai primi Uomini a noi, figli del Duemila.

E di una Resurrezione la Cultura ha grande necessità frammentata e ormai lontana, nel sentire, dai Valori sia spirituali che laici che hanno costruito la nostra storia."

Sono state premiate per emanazione dal Critico d'Arte Melinda Miceli le seguenti Personalità: