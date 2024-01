Pozzolo: spari a Capodanno, parlamentare della Meloni accusato di aver ferito padre di due figli

Come consuetudine ogni inizio del nuovo anno, si fa il il bilancio della nottata di chiusura, che tra cenoni e balli frenati, e dopo aver consumato il rito degli auguri, ci si cimenta anche con i botti per accogliere l’anno che verrà. Ma c’è sempre chi si fa prendere la mano, in questo caso “armata”.

Cosa succede alla festa nella sede della pro loco del comune di Rosazza (biella).

Il sottosegretario al ministero della giustizia Andrea Delmastro stava partecipando alla festa della sorella Francesca, sindaca del comune di Rosazza nel biellese. Il parlamentare Emanuele Pozzolo non era tra gli invitati, ma passa a veglione inoltrato per fare gli auguri, e fin qui niente di strano. Ma l’euforia. mettiamola così, fa brutti scherzi se non si è ben connessi, fatto sta che il signore in questione ad un certo punto estrae dal suo taschino una pistola,(regolarmente registrata) per mostrarla ai presenti, ma nell’esibizione parte un colpo “accidentale” che va a colpire di striscio un agente della scorta del signor Dalmastro.

L’arma in questione è una North American arms LR22 . Si tratta di una «mini-pistola». Sui siti specializzati si legge infatti che è una delle armi che ha il record in termini di miniaturizzazione per un revolver. Un revolver quindi di piccole dimensioni «con massima occultabilità adatto come seconda arma o arma da ‘borsetta’ per chi desidera avere una sicurezza in più».

Il parlamentare coinvolto è Emanuele Pozzolo detto “Manny”, 38 anni, è alla sua prima legislatura: prima di entrare in parlamento con FdI faceva l’assessore alle politiche giovanili a Vercelli. Dopo essere stato espulso dal partito di Alleanza Nazionale per aver criticato il leader Gianfranco Fini, ha fondato il Movimento Jan Palach nel 2009. Poi era stato eletto come indipendente nelle liste della Lega a Vercelli. È uscito dal Carroccio proprio in occasione della fondazione di FdI.

Cosa dice la legge sul possesso di armi.

L’ipotesi di reato minima da cui partire è l’omesso controllo: Pozzolo, essendo il titolare dell’arma e avendo un porto d’armi per difesa personale, aveva il dovere di custodirla. Il reato di omessa custodia di armi è definito omessa custodia di armi dall’articolo 20 della legge 110/75. Sanziona chi possedendo un’arma omette di custodirla “diligentemente”. E prevede l’arresto fino a un anno o un’ammenda di mille euro. Ci scommetto sull’ammenda…

Purtroppo la cronaca del dopo veglione di capodanno fa sempre registrare momenti drammatici causati dai cosi detti proiettili vaganti, che nella peggiore delle ipotesi causa (vedi Napoli) dei morti. Il caso del parlamentare Pozzolo fortunatamente non è grave dal punto di vista fisico, ma lo è sicuramente da quel profilo intellettuale che un politico che rappresenta il popolo civile dovrebbe avere. Detto questo auguro a tutti un buon 2024.