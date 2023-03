Anzio - La mafia ha vinto

ANZIO DUE il quartiere sede del prestigioso liceo CHRIS CAPPELL, della Clinica Veterinaria Gandolfo, della Pineta Mazza ,dell'istituto scolastico GATTI, è anche sede al Corso Italia di una fabbrica e spaccio di droga dove recentemente si è svolto un blitz delle Forze dell'Ordine con grande spiegamento di uomini e mezzi, dalla risonanza nazionale. La mafia ha vinto.ANZIO DUE il quartiere sede del prestigioso liceo CHRIS CAPPELL, della Clinica Veterinaria Gandolfo, della Pineta Mazza ,dell'istituto scolastico GATTI, è anche sede al Corso Italia di una fabbrica e spaccio di droga dove recentemente si è svolto un blitz delle Forze dell'Ordine con grande spiegamento di uomini e mezzi, dalla risonanza nazionale. Ebbene, in tale preoccupante situazione, anziché potenziare il locale commissariato di Polizia, lo si espelle, viene trasferito altrove!

La mafia ha vinto, si è impadronita del territorio con buona pace del ministro Guardasigilli Carlo Nordio.

Anni fa Anzio ha perso prima il Tribunale e poi la sede del Giudice di Pace. Spudorata denegata giustizia per alcune centinaia di migliaia di cittadini di stanza nel territorio. Quello che è stato il Paese più bello del mondo, ora è un paese in miserando declino.