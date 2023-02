Napoli marcia per la pace in Ucraina e nel mondo: due eventi in città per dire no alla guerra

Il prossimo 24 febbraio sarà trascorso giusto un anno dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina ma, ancora oggi, i bombardamenti continuano a seminare terrore e morte. Sono circa 7 milioni le persone che hanno dovuto abbandonare il Paese, molte sono arrivate in Italia in cerca di riparo. In questo scenario Napoli si prepara a due giorni di manifestazioni per la pace non sono in Ucraina, ma anche in tutti quei paesi martoriati da guerre dimenticate.