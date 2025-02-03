Le migliori mete per viaggiare a gennaio e febbraio: Malta, Egitto e Tunisia

Gennaio e febbraio sono mesi freddi e noiosi? Non proprio. L'inverno, infatti, è il periodo migliore per partire e godersi vacanze all'insegna del relax e del comfort. Le feste sono appena terminate, le città d'arte sono ancora semi vuote e, soprattutto, esistono località nemmeno troppo distanti dall'Italia in cui clima e temperature sono tutt'altro che proibitivi. Quali? Scopriamole insieme.

Egitto, un Paese ricco di storia

Gli appassionati di storia e archeologia non dovrebbero rinunciare a un viaggio in Egitto. E quali mesi migliori di gennaio e febbraio per organizzare un soggiorno in loco? Qui il clima è mite e piacevole tutto l'inverno, con temperature che possono superare i 25 gradi durante il giorno. Inoltre, le attrazioni non mancano. Sharm el-Sheikh e il Mar Rosso sono perfetti per chi desidera rilassarsi in spiaggia senza patire troppo il caldo, ma anche per coloro che vogliono praticare attività come snorkeling e immersioni. Le Piramidi di Giza e la Sfinge, invece, sono i simboli più rappresentativi dell'antico Egitto e sono ancora oggi l'orgoglio del Paese. Inoltre, si sposano perfettamente con le temperature invernali, capaci di rendere la visita del sito ben più confortevole di quella che è possibile vivere in estate. Splendidi anche i templi di Karnak e Luxor, testimonianze imponenti dell'antica Tebe. L'inverno è la stagione perfetta anche per organizzare una crociera sul Nilo, le cui sponde offrono paesaggi incantevoli e siti storici unici, tra cui spiccano i templi di Edfu, dedicato al dio Horus, e Kom Ombo, che domina un'ansa del Nilo dall'alto di un magnifico promontorio roccioso. Se desideri prenotare un soggiorno last second in Egitto, non devi fare altro che accedere a edenviaggi.it e approfittare delle ultime offerte disponibili.

Malta, dove il clima è mite tutto l'anno

Quest'arcipelago situato nel cuore del Mediterraneo ha tutte le carte in regola per essere una destinazione di primo piano anche durante la stagione invernale. Per quali motivi? Perché le temperature sono pressoché primaverili, il mare è fantastico in ogni stagione e La Valletta, la capitale, è una città ricca di sorprese. Ma dove si trova Malta? Poco a sud della Sicilia, più o meno alla stessa latitudine della Tunisia. Da qualsiasi città italiana si parta, il viaggio risulterà breve e indolore. L'altra buona notizia è che gli aeroporti italiani che offrono il collegamento sono davvero tanti, anche in bassa stagione. Ma quali sono gli aspetti più interessanti di questo Paese grande poco più dell'isola d'Elba? Innanzitutto, a Malta cultura e arte sono praticamente ovunque, sparse tra cattedrali medioevali, siti archeologici e musei etnologici. La Valletta, poi, è una capitale peculiare, bella e imponente come poche altre. Ricca di palazzi prestigiosi e cinta da mura impenetrabili, ospita la concattedrale di San Giovanni, un vero e proprio concentrato di storia. Impossibile, poi, non fare un salto a Gozo, l'isola gemella di Malta. Ricca di gerani e bougainville, canyon rocciosi e sco

Tunisia, una destinazione esotica a due passi dall'Italia

Più di 1.300 km di coste, ammantati di sabbia bianca e dorata e bagnati da acque cristalline, fanno della Tunisia una delle destinazioni più amate dagli italiani che cercano un clima mite anche in inverno. Panorami spettacolari, angoli selvaggi, centri benessere e incantevoli oasi naturalistiche, rappresentano le principali attrazioni di una terra calda e accogliente come poche. Tra le località più gettonate figura Tabarka, amatissima dai sub e rinomata per i coralli e l'industria del sughero. Da non perdere neanche Gammarth, la spiaggia più lussuosa di Tunisi, circondata da una vegetazione lussureggiante e immensi campi da golf. Ma ad accogliere i turisti estasiati partecipano anche El Haouaria, autentico paradiso situato tra colline verdi e rigogliose, Kélibia, antico porticciolo celebre per le sue spiagge e gli spettacolari tramonti, Nabeul, cittadina popolata da centinaia di artigiani abili nel realizzare le celebri ceramiche colorate. Insomma, la Tunisia è davvero un luogo in grado di riappacificare con la vita e con l'inverno!