Le letterine di cordoglio della politica per la morte del Papa

Uno degli aspetti più deplorevoli in relazione al drammatico epilogo dell'esistenza terrena di Papa Francesco è di avere dovuto assistere ad una marea di espressioni di cordoglio melensi, quanto scontate, ma soprattutto piene di ipocrisia e di incoerenza da tutto il mondo politico sia locale, che nazionale ed internazionale.

Questa enfasi di parole vuote quanto sterili lascia ovviamente il tempo che trova, perché di fronte alla morte di qualsiasi essere umano non soltanto non servono a nulla (se non alla manifestazione dell'autorefenzialità di chi le pronuncia), ma personalmente ritengo che ne offendano la memoria.

E questo trattamento post mortem, nonostante l'opinione che si potesse avere del pontefice, non la meritava nemmeno lui.

Yvan Rettore