La politica torni umana

Imbarazzante commedia tutta italiana andata in scena a Pontida, diversi gli esponenti istituzionali che devono chiedere scusa al Popolo Italiano. E la lega è anche al Governo, ecco dimostrato come non si può chiedere di sostenere la pace tra popoli a gente che fomenta disprezzo nella sua stessa Nazione.

Che Pontida sia un ritrovo di misconoscenti è noto da anni; che ancora verso i meridionali e Napoli, una delle Città più belle dell’Italia del sud, espliciti tanto disdegno, e con assurdi cori: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”, è proprio il colmo! Non solo folklore, ma razzismo di facinorosi intraStato Italiano.

L’insulto al meridione trionfa nel masochismo di quei politici del sud, compresi quelli di Calabria, che ne supportano asineria. La lega al sud è contro natura; come può gente del Sud bardarsi con la lega? Mi riferisco a quei simil politici che, anche in Calabria, si vestono di leghismo, tronfi, ne supportano il partito, candidandosi al bassissimo lignaggio. Siete davvero imbarazzanti, anche verso la stessa gente di Calabria. Quanto deve essere spento il cervello al bene comune, ma dischiuso ad altro interesse per supportare realtà capaci di aizzare al disprezzo e poi farsi vittima; di offendere popoli e sostenere chi, parte del governo, parla del diritto di Israele di difendersi, incurante che Israele la difesa la sta operando contro un popolo, i suoi bambini, un crimine di guerra ingiustificabile. Un partito, la lega, che ha mire di governo in Calabria a supporto di chi avendo deluso, riprova a prendere in giro i calabresi. La Calabria può cambiare, può volare alto guardando oltre!

Non si calpesta la dignità dei cittadini Italiani, del sud, centro, nord, non è questa Politica ma solo invasata forma di egocentrismo che guarda alla pancia della gente, mira alla distrazione delle masse servili, senza esprimere idee di costrutto. È urgente tornare a parlare il linguaggio della responsabilità e del rispetto etico in Politica. L’estremismo verbale è sinonimo di pochezza di idee, oltre che di incapacità. E, ai fanvannacci a proposito di armiamoci per la reemigrazione, emulatori di politiche astruse, dimentiche, ma probabile che proprio ignorino che l’uomo nasce viator, raccomando di studiare e rispettare ogni essere umano, che è libero di camminare il mondo, con diritto di inclusione e accoglienza, i territori non sono proprietà di arroganti, prepotenti, tanto meno di chi imbastisce farsa politica, vergognosa, e nel suo stesso Paese.

La politica emotiva non è politica ancor più se l’emotività fa perdere di vista l’umanità che deve caratterizzare la POLITICA!