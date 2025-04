La Svezia all’ambasciatore iraniano: “Scarcerate Djajali prima che sia troppo tardi”

Questa recente fotografia di Ahmadreza Djalali, lo scienziato iraniano con passaporto svedese condannato a morte nel 2017 e da allora a rischio d’impiccagione, combacia nel modo più drammatico possibile con la descrizione che di lui ha fatto Louis Arnaud, un cittadino francese – l’ennesima pedina della “politica degli ostaggi” di Teheran – scarcerato nel giugno 2024:

“Quest’uomo è poco più che un’ombra, è magrissimo e molo pallido. Non c’è rimasto molto di lui”.

Ricordiamo brevemente le tappe della persecuzione giudiziaria di Djalali. Arrestato nel 2016 dopo essere arrivato in Iran per una visita familiare, le autorità gli chiedono di fare la spia contro Israele. Rifiuta e lo accusano del contrario, ossia di essere una spia di Israele. La condanna a morte diventa definitiva un anno dopo.

Djalali è ormai ridotto pelle e ossa, ha problemi cardiaci, gastrite, ulcera e ha perso i denti.

Che sia gravissima la situazione di colui per il quale si sono mobilitati 121 premi Nobel e che da anni l’Università del Piemonte orientale (Djalali ha lavorato dal 2012 al 2015 al Crimedim, il centro di ricerca sulla Medicina dei disastri dell’ateneo di Novara) e Amnesty International cercano di far tornare a casa, dev’essersene accorto finalmente anche il governo svedese. Il 7 marzo il ministero degli Affari esteri di Stoccolma ha convocato l’ambasciatore iraniano chiedendo che Djalali sia scarcerato al più presto per motivi umanitari.

La vita di Djalali è appesa a un filo e, se non ci saranno a breve sviluppi positivi, il boia iraniano di turno rischia di non dover neanche prendersi il disturbo di uscire di casa.