La Russia è la grande perdente della guerra dei chip

I controlli sulle esportazioni di vasta portata che gli Stati Uniti e altri Paesi hanno imposto in risposta all’invasione russa dell’Ucraina dovevano avere nelle intenzioni dei promotori effetti erosivi a lungo termine, ma il loro impatto sulla Russia è già stato tangibile in pochi mesi. di ANDREA MURATORE

Ciò è particolarmente vero nel settore dei semiconduttori. I tentativi di Mosca di avviare la produzione locale di semiconduttori e componenti elettronici, iniziata nel 2021, hanno prodotto scarsi risultati e la tecnologia occidentale necessaria per lanciare un settore di chip indigeni è ora più fuori portata. La Cina svolgerà quindi un ruolo cruciale nel futuro del settore tecnologico russo, ma sarà complicato per la Russia farvi pienamente conto. Mentre le simpatie geopolitiche della Cina sono per la Russia, il sostegno attivo probabilmente si scontrerebbe con i controlli sulle esportazioni alleati e metterebbe a rischio le ambizioni sui chip dell’industria in via di sviluppo in Cina.

Nella prima ondata di sanzioni dopo il 24 febbraio, gli Stati Uniti e più di 30 altri paesi hanno introdotto ampi controlli sulle esportazioni di prodotti tecnologici strategici verso la Russia, tra cui semiconduttori, sicurezza delle informazioni e sistemi di telecomunicazione, elettronica e computer. Mentre le nazioni occidentali hanno già fortemente limitato l’esportazione di tecnologia militare o a duplice uso in Russia, le nuove misure hanno aperto nuove strade nell’uso dei controlli sulle esportazioni come strumento sanzionatorio. Prima dell’invasione, i controlli sulle esportazioni erano utilizzati principalmente come strumento di controllo degli armamenti. La Russia partecipa all’accordo multilaterale di Wassenaar, un accordo volontario basato sul consenso tra 42 membri che è stato istituito nel 1996 per stabilire controlli sulle esportazioni di tecnologia a duplice uso come parte di un più ampio ordine post-guerra fredda. Ora, i controlli sulle esportazioni sono stati utilizzati per degradare la capacità di un singolo paese di proiettare potenza militare, segnando un cambio generazionale nell’uso di questo strumento.

Il coordinamento tra alleati ha amplificato l’impatto delle misure di controllo delle esportazioni. Le economie partecipanti hanno convenuto di negare le esportazioni di tecnologia verso la Russia di qualsiasi prodotto a duplice uso elencato nei rispettivi elenchi di controllo, comprese sia le tecnologie avanzate che i prodotti di livello inferiore che in precedenza non erano stati controllati, ma che potrebbero comunque essere importanti per la capacità della Russia di sostenere la sua potenza militare. La Corea del Sud e il Giappone, leader nella catena del valore dei semiconduttori e in altre tecnologie avanzate, hanno aderito alle misure insieme a oltre trenta altre nazioni. Il più grande produttore di chip a contratto al mondo e produttore dominante di chip all’avanguardia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ha annunciato che aderirà alle misure anche se il governo taiwanese non ha formalmente adottato controlli simili sulle esportazioni.

In realtà, l’azienda non ha altra scelta che rispettare i controlli sulle esportazioni statunitensi, che sono estesi extraterritorialmente attraverso la regola del prodotto diretto estero. La regola del prodotto diretto estero significa che i controlli sulle esportazioni statunitensi si applicano non solo ai chip prodotti negli Stati Uniti, ma anche ai chip prodotti in qualsiasi località estera, se il produttore straniero utilizza attrezzature, strumenti o software statunitensi. Poiché gli Stati Uniti godono attualmente di una posizione dominante nelle apparecchiature e nel software per la produzione di chip, questa regola crea un efficace punto di strozzatura globale per quasi tutti i chip prodotti in qualsiasi parte del mondo. Se un produttore come TSMC spedisse prodotti in Russia in violazione della regola sui prodotti diretti esteri degli Stati Uniti, rischierebbe azioni di applicazione che potrebbero mettere a repentaglio la propria fornitura di apparecchiature e software di chip statunitensi. Lo stesso vale per i produttori cinesi, che inutile dire non partecipano ai controlli sulle esportazioni. Questa militarizzazione della catena di approvvigionamento dei chip limita l’accesso della Russia ai chip di fascia alta, il che avrà ripercussioni sull’economia digitale e sulle capacità militari del paese.

I chip sono il settore più importante, ma non l’unico, in cui viene applicata la regola del prodotto diretto estero. Questa nuova regola si applica a tutte le tecnologie a duplice uso elencate, rivolgendosi ai settori della difesa, aerospaziale e marittimo del paese in modo più ampio. Per dozzine di entità militari russe appositamente designate, le regole vengono ulteriormente ampliate, a tal punto che anche le matite prodotte negli Stati Uniti o in una località straniera utilizzando attrezzature, strumenti o software statunitensi non possono essere legalmente esportate in Russia. Tuttavia, gli Stati Uniti fecero un importante cenno alla cooperazione alleata esentando dalla regola del prodotto diretto estero quei paesi che avevano implementato controlli sostanzialmente simili. Laforza dell’approccio alleato significa che gli Stati Uniti saranno affiancati da altri paesi nel far rispettare i controlli sulle esportazioni piuttosto che cercare di far rispettare le proprie leggi su base extraterritoriale.

Un cattivo risultato nella sostituzione delle importazioni

Le industrie aerospaziali e automobilistiche russe sono state colpite più duramente. La finalizzazione del progetto della compagnia aerea di punta del paese, l’aereo civile a lungo raggio MC-21, sarà ritardata. La casa automobilistica nazionale Avtovaz ha affrontato una crisi in corso nella fornitura di componenti elettronici. Le carte “Troika” della metropolitana di Mosca potrebbero non essere più operative, poiché le restrizioni hanno bloccato la consegna di chip dalla società olandese NXP. Anche Uralvagonzavod, il produttore russo di veicoli corazzati, ha interrotto la produzione di carri armati, poiché ha esaurito le parti straniere.

Secondo quanto riferito, l’esercito russo è costretto a utilizzare chip di computer da lavastoviglie e frigoriferi in alcune attrezzature militari. L’impatto più rapido del previsto indica che le industrie non hanno previsto un uso così ampio dei controlli sulle esportazioni come strumento sanzionatorio e non hanno previsto la necessità di accumulare scorte di articoli importati in anticipo.

La spinta della Russia per l’autosufficienza è iniziata nel 2014, ma la sostituzione delle importazioni di articoli ad alta tecnologia ha prodotto scarsi risultati. Il paese continua ad essere fortemente dipendente dalla tecnologia straniera. Secondo il database Comtrade delle Nazioni Unite, nel 2020 la Russia ha importato circa 400 milioni di dollari di semiconduttori e circa 1,25 miliardi di dollari di circuiti integrati elettronici. Di conseguenza, la diversificazione dei fornitori è diventata la strategia chiave. Nel 2018, Cina, Taiwan e Malesia sono diventati fornitori cruciali di componenti elettronici precedentemente acquistati dagli stati della NATO (Germania, Italia e Francia). I tre paesi asiatici erano anche i principali fornitori russi di circuiti integrati, diodi, transistor, resistori e condensatori.

I tentativi di Mosca di avviare la produzione interna e la produzione di semiconduttori e componenti elettronici sono arrivati tardivamente. Nel gennaio 2020, il governoha approvatouna “Strategia di sviluppo per l’industria elettronica” fino al 2030. Puntava a creare un’industria competitiva basata sullo sviluppo delle risorse scientifiche, tecniche e umane; ottimizzazione e aggiornamento tecnico degli impianti produttivi; la creazione e lo sviluppo di nuove tecnologie industriali. La strategiamirava ad aumentarela quota di prodotti elettronici di fabbricazione russa sul mercato interno (in termini di ricavi) al 59%.

Nell’ottobre 2021, il Ministero dell’Industria e del Commercio russo ha annunciato che spenderà 1,2 miliardi di rubli per costruire l’industria nazionale dei semiconduttori, con il lancio previsto per il 2026. La portata del sostegno statale russo impallidisce rispetto a ciò che altri paesi stanno investendo nel settore: dal 2021, l’industria americana dei semiconduttori ha annunciato quasi 80 miliardi di dollari di nuovi investimenti fino al 2025 e il Congresso è pronto ad approvare 52 miliardi di incentivi per sostenere la produzione nazionale di chip negli Stati Uniti. La strategia russa ha riconosciuto che lo sviluppo del settore era strettamente legato alla crescita dell’economia russa e al suo potenziale per attrarre investimenti e tecnologie straniere.

Non sorprende che l’avvio tardivo degli sforzi di sostituzione delle importazioni, il modesto sostegno statale e la mancanza di specialisti qualificati non abbiano portato a risultati significativi. Baikal Electronics e il Moscow Center for SPARC Technologies (MCST) sono gli unici due produttori russi di processori domestici, che sono destinati a diventare valide alternative a due società americane, Intel e AMD. Tuttavia, Baikal e MCST fanno molto affidamento sull’architettura occidentale, sui componenti importati e sui produttori stranieri. Entrambi sono stati inseriti nella Entity List del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, impedendo loro di ricevere qualsiasi tecnologia statunitense. A causa delle limitazioni tecniche e della complessità del processo, la produzione di processori russi è stata fino a poco tempo fa esternalizzata a Taiwan. Anche gli analoghi russi sono in ritardo nelle prestazioni: sono troppo energivori e sono in grado di eseguire solo compiti facili. La più grande banca russa Sberbank ha testato i server di MCST basati su Elbrus, ma li ha esclusi a causa della loro inadeguatezza tecnica.

Anche il principale produttore di chip del paese, il Gruppo Mikron,dipende da componentie produttori stranieri. Per illustrare il livello di arretratezza tecnologica della Russia in questo settore: Mikron ha padroneggiato la produzione locale di semiconduttori con circuiti a 180 nanometri e circuiti a 90 nanometri, ma non per la produzione di massa, mentre la TSMC di Taiwan sta intraprendendo la produzione di semiconduttori di 2 nanometri. Tuttavia, il Gruppo Mikron vende prodotti come chip di gestione dell’alimentazione, chip di identificazione a radiofrequenza e microcontrollori per carte bancarie. Dopo la pandemia globale, Mikron ha incontrato difficoltà con l’approvvigionamento di materiali. Le ultime sanzioni hanno aggravato la situazione, poiché la società ha perso l’accesso alle attrezzature straniere.

Nel marzo 2022, l’Unione europea ha incluso i produttori russinell’elenco delle sanzioni dell’UE, vietando alle società europee di esportare qualsiasi prodotto a duplice uso elencato o fornendo qualsiasi assistenza tecnica o finanziaria correlata a Baikal Electronics e MCST. Il Regno Unito ha seguito con restrizioni simili, aggiungendo Mikron, Baikal Electronics e MCST alla propria lista. Il divieto del Regno Unito fermerà effettivamente la produzione di nuovi processori, poiché i produttori russi si sono affidati all’architettura del progettista di chip britannico Arm per le licenze di produzione. Oltre a questi elenchi specifici per entità, i controlli sulle esportazioni applicati su base nazionale da tutte le economie partecipanti avranno un ulteriore impatto sulla capacità del settore tecnologico russo di procurarsi chip e altri componenti critici. Ad esempio, ad aprile, le sanzioni dell’UE sono state estese per colpire le esportazioni importanti per settori strategici, come i semiconduttori avanzati e i macchinari sensibili, per degradare la base tecnologica e la capacità industriale della Russia.

L’unico tentativo russo di lanciare una fabbrica in grado di produrre semiconduttori è fallito: Angstrem-T, specializzata in semiconduttori e chip, è fallita dopo essere stata presa di mira dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti nel 2018.

La ricerca di autosufficienza della Russia

Per il Cremlino, i controlli radicali sulle esportazioni sono stati un pretesto per raddoppiare la “cartolarizzazione” della sua economia. Riconoscendo l’impatto delle misure, Vladimir Putin ha espresso la necessità di profondi cambiamenti strutturali per l’economia russa. Dopo febbraio 2022, è diventato chiaro che l’industria russa per chip e semiconduttori avrebbe dovuto essere creata da zero, eliminando qualsiasi dipendenza dai produttori stranieri.

Il governo russo ha modificato la sua strategia e ampliato le misure di sostegno per l’industria riducendo le tasse, aumentando i finanziamenti e fornendo maggiori sussidi. Il piano aggiornato mira a decodificare la tecnologia straniera e trasferire la produzione in Russia e Cina, oltre a realizzare ogni componente che attualmente importa entro il 2024. Il governo prevede inoltre di aumentare il numero di centri di progettazione russi da 70 a 300 entro il 2030 e di stanziare 2,7 trilioni di rubli per sviluppare l’industria elettronica. Imitando la pianificazione in stile sovietico, la nuova strategia suggerisce un rigido meccanismo di domanda e offerta per determinare il prezzo degli articoli elettronici.

La vecchia strategia enfatizzava la localizzazione delle tecnologie di base, con il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale alle società russe. Per decenni, la politica del governo russo si è concentrata principalmente sul finanziamento dei centri di progettazione piuttosto che sulla creazione di un ecosistema elettronico indipendente che includesse la produzione di materiali, la produzione di attrezzature e la formazione di professionisti del settore qualificati. Le ultime sanzioni paralizzanti hanno messo definitivamente fine a quei piani, ma non sembrano ostacolare le ambizioni del governo russo. Nel maggio 2022, l’MCST ha annunciato lacostruzionedi un nuovo impianto per la produzione di microchip utilizzando la tecnologia a 28 nanometri. Il piano originariamente prevedeva l’approvvigionamento delle attrezzature necessarie dal gigante olandese della fotolitografia ASML. Non sono ancora stati rivelati dettagli su come l’impianto ha pianificato di risolvere la sua dipendenza dai produttori di chip europei e impostare la propria produzione da zero.

Dopo l’ultimo round di sanzioni, il governo russo ha incluso sia Baikal Electronics che MCST nella sua lista di società “sistemicamente importanti”. Questo status consente loro di richiedere sussidi preferenziali e garanzie dal bilancio statale. Tuttavia, l’aumento dei finanziamenti non è la fine dei problemi della Russia. L’approccio del governo non riesce a offrire una soluzione globale, che comprenda lo sviluppo di materiali, attrezzature, costruzione di fabbriche e creazione di prodotti finali. La cooperazione con altri paesi è indispensabile, ma sarà difficile da garantire dato l’ampio sostegno ai controlli occidentali sulle esportazioni.

I vuoti di organico frenano la Russia

La mancanza di una forza lavoro qualificata è un altro problema che l’industria russa sta affrontando. La maggior parte delle aziende russe ha ammesso di aver sperimentato carenze di personale prima dell’invasione. Tuttavia, la nuova ondata di repressione interna seguita alla guerra in Ucraina ha accelerato la fuga di cervelli e non farà che aggravare ulteriormente la situazione. A marzo, il governo ha riferitoche da 50.000 a 70.000 specialisti IT hanno lasciato il paese. I funzionari russi hanno annunciato che l’economia russa avrà bisogno di circa 1 milione di specialisti.

Anche se la Russia affronta con successo tutti e tre i problemi – calo delle importazioni, fuga di cervelli e finanziamenti insufficienti – raggiungere l’autosufficienza in un settore così complesso come chip e semiconduttori è un compito arduo. Profondi cambiamenti strutturali richiedono finanziamenti generosi, ampio tempo per mettersi al passo con il progresso tecnologico e una grande cooperazione internazionale per stimolare le innovazioni. Niente di tutto ciò è possibile, poiché la Russia ha raggiunto i livelli di isolamento nordcoreani. L’assalto completo del settore è impossibile in un settore noto per processi complessi e globalizzati.

In effetti, nessun paese ha il controllo completo sulla sua fornitura di semiconduttori, poiché queste complesse catene del valore attraversano i confini più volte mentre le materie prime vengono trasformate attraverso la progettazione, la produzione, l’imballaggio e l’assemblaggio dei chip in un prodotto finale.

TSMC di Taiwan è il più grande produttore di microchip, rappresentando il 50% del mercato globale; il software per la progettazione di circuiti è prodotto in Germania e negli Stati Uniti; le attrezzature di produzione sono dominate dagli Stati Uniti e dai Paesi Bassi, con un componente chiave (macchine fotolitografiche ultraviolette estreme avanzate) prodotte esclusivamente da ASML olandese. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea meglio posizionati stanno coordinando i loro passi attraverso gli Stati Uniti-UE. Consiglio per il commercio e la tecnologia per costruire catene di approvvigionamento più resilienti e gli Stati Uniti si stanno impegnando con partner nell’Indo-Pacifico con obiettivi simili. Anche la Cina, con i suoi generosi sussidi statali e i suoi “campioni tecnologici nazionali”, sta lottando per scalare la catena del valore dei semiconduttori, per non parlare di raggiungere l’autosufficienza. I nuovi controlli sulle esportazioni aggraveranno il ritardo tecnologico della Russia e condanneranno le ambizioni del paese di sviluppare tecnologie emergenti.

I dettagli esatti sulle scorte di componenti critici non sono disponibili, ma poiché la Russia si sta dirigendo verso una guerra di logoramento, le restrizioni inizieranno a mordere. Un’ispezione delle armi coperte dai controlli occidentali sulle esportazioni mostra che le attrezzature militari russe dipendono fortemente da chip e semiconduttori stranieri. I missili da crociera Iskander-M, Kalibr e Kh-101 dipendono da un oscillatore di progettazione britannica nel controllo del computer. Il missile da crociera 9M727 utilizza circuiti stampati fabbricati negli Stati Uniti. Le componenti della comunicazione tattica militare della Russia provengono da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Israele e Giappone.

I controlli paralizzanti sulle esportazioni costringeranno la Russia a passare attraverso una sorta di industrializzazione inversa. Mentre nel 2014 il governo mirava a mettersi al passo con il progresso tecnologico dei paesi sviluppati, oggi l’obiettivo è più semplice: affidarsi a tecnologie meno avanzate. Per le industrie militari e civili, l’industrializzazione inversa significa affidarsi a chip di produzione nazionale che sono 15 o 20 anni indietro rispetto agli standard attuali, o stabilire nuove catene di approvvigionamento attraverso paesi terzi o contrabbando. In entrambi i casi, comporterà una minore funzionalità, maggiori spese e costi di tempo. Senza chip avanzati e importati, la Russia non può rifornire munizioni di precisione, e quindi la guerra in Ucraina sarà sempre più modellata da armi di bassa qualità e non di precisione.

Pivot to Asia

Poiché la produzione interna russa è in ritardo, raddoppiare il perno verso l’Asia – vale a dire, la Cina – potrebbe alleviare una certa pressione dalle restrizioni al controllo delle esportazioni. Nel 2021, quasi un terzo dei chip importati dalla Russia proveniva dalla Cina. Anche Malesia, Taiwan e Vietnam hanno avuto quote sostanziali: rispettivamente il 14%, il 12,6% e l’11%.

Entro poche settimane dall’imposizione dei nuovi controlli sulle esportazioni, gli Stati Uniti hanno emesso avvertimenti a Pechino di non sostituire la tecnologia in violazione dei controlli sulle esportazioni e, ad oggi, non ci sono state prove di tentativi in tal senso. Ma mentre la guerra di logoramento continua, ci sono preoccupazioni che la Cina possa fornire semiconduttori e altri componenti high-tech alla Russia per mitigare il colpo.

Nel breve termine, la Cina ha un potenziale limitato per soppiantare i componenti occidentali di fascia alta. Ridurre la dipendenza dai semiconduttori occidentali è stata una priorità nazionale per oltre un decennio, con sforzi che si sono intensificati con il lancio di massicci fondi di investimento negli anni 2010 e la più ampia politica industriale Made in China 2025 incentrata sul raggiungimento del dominio globale in sferetecnologiche critiche. Tuttavia, raggiungere l’autosufficienza è difficile. I giganti tecnologici cinesi come SMIC, Xiaomi e Lenovo continuano a fare affidamento sul design, sulle attrezzature e sulla tecnologia statunitensi. SMIC è in ritardo di diverse generazioni rispetto alla sua controparte taiwanese. L’applicazione della regola sui prodotti diretti esteri degli Stati Uniti contro Huawei ha ostacolato la crescita dell’azienda.

Pechino potrebbe potenzialmente fornire chip di qualità inferiore alla Russia. Tuttavia, soddisfare la domanda russa di chip di fascia alta sarà difficile, data la carenza globale di elettronica e la mancanza di capacità della Cina all’avanguardia nel settore dei chip. Il passaggio ai fornitori cinesi richiederebbe tempo e denaro per gli utenti russi per adattarsi. I componenti occidentali e asiatici variano nella loro qualità e design.

Un altro modo per la Russia di eludere le restrizioni sul controllo delle esportazioni sarebbe quello di trasferire la produzione di trasformatori nazionali russi dal TSMC taiwanese allo SMIC cinese, ma è improbabile che SMIC sia disposto a violare le sanzioni statunitensi o i controlli sulle esportazioni a titolo definitivo.

La società cinese di semiconduttori continua a utilizzare apparecchiature americane per la produzione di chip, anche dopo essere stata inserita nella Entity List nel 2020 e limitata a ricevere articoli unicamente richiesti per la produzione di semiconduttori in nodi tecnologici avanzati (10 nanometri e inferiori, compresa la tecnologia ultravioletta estrema). SMIC non vorrà invitare ulteriori controlli degli Stati Uniti. Basandosi esclusivamente su simpatie geopolitiche, la Cina sarebbe probabilmente pronta a sfruttare l’isolamento della Russia e capitalizzare su di esso, ma violare le sanzioni statunitensi non è nell’interesse nazionale di Pechino in quanto probabilmente metterebbe a repentaglio il proprio accesso alla tecnologia straniera su cui ancora fa affidamento a malincuore. Fornire alla Russia qualsiasi tecnologia che rientri nella regola del prodotto diretto estero metterebbe a repentaglio le ambizioni tecnologiche della Cina.

A lungo termine, l’intensificata spinta di Pechino per l’indigenizzazione e l’indipendenza tecnologica ha il potenziale per disaccoppiare sufficientemente il paese dalla tecnologia occidentale. La politica “Made in China by 2025″ mira a ristrutturare le catene di approvvigionamento economiche e tecnologiche che servono gli interessi della Cina. Il piano si impegna in immensi sussidi e investimenti per risalire la catena del valore nei semiconduttori, nelle telecomunicazioni, nell’intelligenza artificiale e nell’informatica quantistica. Entro il 2025, Pechino mira a portare onshore fino al 70% della produzione di semiconduttori. Allo stesso modo, i produttori di chip cinesi stanno testando linee di produzione senza tecnologia statunitense. Spinta da un desiderio condiviso di aggirare il legame con gli Stati Uniti, la cooperazione high-tech sino-russa potrebbe intensificarsi.