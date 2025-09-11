Jepis, l’artigiano delle idee

Una Bottega unica quella di Giuseppe, un luogo ove le idee prendono forma e vivono di vita propria.

Siamo a Caselle in Pittari, borgo Cilentano noto per la sua voglia di iniziativa, ove giovani sapienti ma allo stesso tempo di umile fattura hanno creato i presupposti per forgiare presente e futuro prendendo spunto dal passato e dalle tradizioni a esso legate.

Tra i tanti Jepis e la sua Bottega, ove la cultura spicca il suo volo in una forma semplice e lineare. Da un lato (Alfa) una libreria e dall’altro (Beta) il suo angolo creativo fatto di spunti e di idee ancorato a esperienza di vita e scolpito in video ma anche semplicemente in piccole frasi “senza tempo” ove “historia magistra vitae”.

Creare, raccontare e ricreare, questo il suo motto, mettere in scena storie e ambienti con al centro le persone e la loro creatività per affrontare e, perché no, risolvere problemi e comunicare meglio.

Raccontare storie dunque, perché in esse s’insinuano informazioni che stimolano l’ immaginazione e perché attraverso le storie completiamo la nostra esperienza in questo mondo.

“La comunicazione è empatia” ci dice e, le storie aiutano la stessa ad esprimere la sua energia.

Una storia può suggerire una soluzione, può far sognare creando le condizioni per immaginare nuove storie e nuovi orizzonti. Comunicare è un dono e noi dobbiamo esserne consapevoli.

“Per definire il mio lavoro” ci spiega “metto in fila tre parole: Crea, racconta, ricrea. Siamo capaci di immaginare le cose perché le ascoltiamo e le raccontiamo, questo ci permette di immaginare di nuovo, migliorare, ricreare. Direttamente o indirettamente. L’innovazione segue questo schema”.

Storie legate ai luoghi, al bisogno reciproco di essere parte integrante di essi e viceversa. La sua bottega è il luogo da cui parte e dove ritorna, dove crea e apprende, dove coltiva l’approccio umano che diventa l’essenza del suo operare.

Insomma, Jepis Bottega più Libreria è un luogo “magico” lontano dagli schemi comuni, ove fantasia e realtà si mescolano e diventano vita vissuta, vita da vivere, vita da raccontare.

Una storia quella di Giuseppe unica nel suo genere ma, come tante, legata a quella voglia incessante di lottare per restare ancorato alla propria terra, alle proprie origini, una storia di Resilienza da raccontare, soprattutto ai giovani con la speranza di dare loro la giusta dose di speranza e di tenacia.

Una storia senza tempo, che deve spronare e sensibilizzare sulla possibilità concreta di poter emergere anche in un angolo remoto di un territorio, senza cercare altrove, basta volerlo, basta credere nei propri sogni e combattere per essi proprio come ha fatto Giuseppe e tanti altri come lui che non si sono arresi alla difficoltà di fare impresa anche e soprattutto nel proprio luogo di nascita.

Resilienza dunque, o, semplicemente storie legate ai territori. Tante, da divulgare con forza, con devozione per dimostrare che niente è perduto, che i nostri habitat possono e devono costringerci a restare ancorati alle tradizioni, alle radici solide tracciate dai nostri nonni, dai nostri bisnonni e, tramite esse costruire il futuro fatto di innovazione e di costanza proprio come ha fatto Giuseppe che oggi vive e lavora nella sua Caselle in Pittari.