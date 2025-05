Il fine settimana più caldo dell’anno!

Da Giovedì 8 agosto arriva l’allerta afa, 43 gradi al sud, 40 al nord, un caldo africano, come in Libia e Tunisia! Insomma, l’anticiclone Caronte non ha la minima intenzione di lasciare il nostro Paese e così prepariamoci a sopravvivere al prossimo weekend che sarà il più caldo dell’anno!

Già dalle prossime ore il termometro salirà fino a 36°C a Roma, Terni e Foggia, 35°C saranno raggiunti anche a Modena, Firenze e Mantova. Ma sarà solo l’inizio di una nuova ondata di calore che insisterà sul nostro Paese almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Previsti ancora temporali di calore pomeridiani a tratti forti in Sicilia, sulle Alpi e sugli Appennini.

Mercoledì 7 agosto la situazione sarà identica, serena e calda al mattino con qualche intenso temporale in più nel pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi ma non escluso in pianura.

Nonostante questi temporali, le massime saliranno fino a 37°C a Terni, 36°C a Ferrara e Roma, fino a 35°C anche a Bolzano e Bologna.

Ma sarà soprattutto da venerdì 9 agosto che il livello del termometro si impennerà.

Il caldo estremo forse lascerà il nostro Paese intorno a Ferragosto ad iniziare dal Nord, sotto colpi di temporali e saette.