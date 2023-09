Il Bonus asilo nido è una misura di supporto dedicata alle famiglie con figli a carico. Permette di risparmiare sul pagamento delle rette agli asili nido pubblici e privati oppure sulle spese per forme di assistenza domiciliare.

Il contributo è rivolto ai genitori di un minore a condizione che vengano soddisfatti specifici requisiti. È cumulabile con l'assegno inico Il contributo è di importo variabile rimodulato in base al reddito, il sussidio è pari a 3mila euro annui (270 euro al mese) per chi ha un ISEE minorenni fino a 25mila euro, ridotto a 2.500 euro annui (227 euro al mese) con ISEE da 25mila a 40mila euro e a 1.500 euro (136 euro mensili) oltre tale soglia. Senza ISEE o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, dunque, viene concesso l’importo minimo, non superiore a 1.500 euro annui (136 euro mensili). Bisogna avere dimestichezza con internet. Essere dotati di spid. Lo si ottiene gratuitamente in posta. Entrare nel portale Inps. Caricare tutta la documentazione. Anche in altri portali si trovano informazioni. Per esempio in quello del ministero della famiglia. Il sito di cittadinanza attiva ha pubblicato le rette medie per regione per gli asili nido.

La media nazionale è di trecento euro al mese e quindi la copertura fornita dal contributo INPS è consistente. Secondo l'osservatorio di cittadinanza attiva - che fornisce dati del 2020 - il Molise ha i prezzi più bassi di circa centosessanta euro e il Trentino quelli più alti di oltre quattrocento euro.