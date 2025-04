Festival delle Culture 2025: i ritratti “In Fuga” di Gabriella Costanzi in mostra al PR2

Arriva a Ravenna, nell’ambito del Festival delle Culture – Oltre il conflitto, l’esposizione dei dipinti olio su tela della pittrice veronese Gabriella Costanzi. La mostra, dal titolo “In Fuga. Quando conoscerò la tua anima, dipingerò i tuoi occhi – Modigliani” sarà visitabile dal 26 aprile all’8 maggio presso lo spazio espositivo PR2, in via Massimo D’Azeglio 2.

“Migranti? Clandestini? Profughi? Io vedo solo donne, uomini e bambini” una collezione di 15 ritratti olio su tela di grande potenza comunicativa. Le opere nascono da un’urgenza interiore dell’artista di raccontare storie di umanità, sofferenza e speranza, ispirate ai suoi incontri diretti con alcuni rifugiati di varie nazionalità avvenuti in Baviera.

La pittrice ha voluto rappresentare i sentimenti di uomini, donne e bambini in fuga da guerre, fame e persecuzioni, racchiudendoli in particolare nei loro sguardi, catturati attraverso la memoria e l'arte, una volta tornata in Italia.

I variopinti ritratti o figure intere, che si susseguono ricchi di poesia, sono stati interpretati in modo velatamente melanconico dall’osservatrice, evidenziandone fascino e spessore.

L’apertura della mostra avverrà sabato 26 aprile alle ore 11:00, alla presenza dell’artista, con un’introduzione a cura dell’esperta d’arte Filomena De Martino ed una performance al santur del musicista di origini turche Özgür Yalçın, prima del brindisi finale.

La mostra sarà visitabile dal 26 aprile all’8 maggio 2025 presso lo spazio espositivo PR2, dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:00, ed il sabato, la domenica e giovedì 1 maggio dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Chiuso lunedì 5 maggio. L’ingresso è gratuito. L’artista sarà presente durante gli orari di apertura della mostra.

Gabriella Costanzi è convinta che la diffusione della Bellezza aiuti ad abbattere ogni tipo di barriera e tutti i suoi progetti artistici sono connotati da un messaggio di pace, dialogo, fratellanza e amicizia tra i popoli.

Lontana dal mondo informale, astratto o digitale la pittrice ama una figurazione che si può quasi definire espressionista, dotando questi ritratti di introspezione psicologica. La sua tavolozza è essenziale e armoniosa, le pennellate energiche, talvolta povere di materia.

Gabriella Costanzi da sempre coltiva la passione per la pittura. Questo amore è cresciuto e si è sviluppato negli anni seguendo traiettorie e anche scelte diverse, pur nel rispetto sostanziale dello stile figurativo.

L’artista ha frequentato per alcuni anni i corsi di disegno presso l’Accademia di Belle Arti Cignaroli di Verona e atelier di importanti maestri di pittura con partecipazione a concorsi e mostre d’arte in Italia e in vari paesi europei.

Di seguito i dettagli della mostra:

Titolo: “In Fuga. Quando conoscerò la tua anima, dipingerò i tuoi occhi – Modigliani”.

Artista: Gabriella Costanzi

Periodo: 26 aprile – 8 maggio 2025

Luogo: spazio espositivo PR2, via Massimo D’Azeglio 2, Ravenna

Apertura della mostra: 26 aprile, ore 11:00

Ingresso gratuito

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì: 15:30 – 19:00

Il sabato, la domenica e giovedì 1 maggio: 10:00 – 12:00 e 15:30 – 19:00

Chiuso lunedì 5 maggio

Contatti per la stampa:

Giovanni Chiauzzi – [email protected]

Note per la redazione:

Ulteriori immagini ad alta risoluzione delle opere in mostra sono disponibili su richiesta.