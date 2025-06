Felice Casorati in mostra a Milano

A 35 anni dall’ultima esposizione in mostra a Milano 109 capolavori in un percorso cronologico

Dal 15 febbraio al 29 giugno potremo visitare nelle sale di Palazzo Reale di Milano la grande retrospettiva su Felice Casorati. La mostra -imperdibile- è promossa da Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte in collaborazione con l'Archivio Casorati.

L’artista piemontese ebbe stretti rapporti con la città Meneghina che lo attirò poiché fu la prima in Italia a dotarsi di un moderno sistema-mercato dell’arte e lo trattenne quale sede del Teatro alla Scala per il quale firmò bozzetti per scenografie di opere liriche.

L’esposizione si sviluppa attraverso 14 sale che seguono cronologicamente le diverse fasi creative dell’artista, dagli inizi del primo Novecento fino agli anni Cinquanta, indagando il suo percorso artistico anche in campi come la scenografia, l’illustrazione, la scultura e la musica. E’ una mostra che narra l’artista, a partire dal laconico titolo, nei suoi silenzi pittorici e nella sua intima interiorità, temi che fanno di Felice Casorati uno dei protagonisti del Realismo Magico.

Come ci rendono noto i curatori Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli, tra i maggiori esperti dell'opera del maestro, «la retrospettiva è stata pensata per trasportare i visitatori all’interno dell’universo poetico di Casorati, invitandoli a immergersi nei suoi ambienti (gli interni e lo studio, teatro concettuale della sua intera poetica), conducendoli tra le figure pensose e malinconiche, emblemi riflessivi di un’umanità partecipe e di una profonda filosofia esistenziale. Le sale di Palazzo Reale costituiscono il contesto aulico perfetto per ricostruire la dimensione silenziosa, fatta di pause, contrappunti e vuoti, emanata dalle opere stesse».

Le opere provengono da prestigiose collezioni private e da musei, con un significativo contributo della Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, La Galleria d’Arte Moderna Ca’ Pesaro di Venezia, il Museo del Novecento di Milano e il Mart di Trento e Rovereto.

A fondamento e coronamento della grande retrospettiva, il catalogo, edito da Marsilio, offre una ricca documentazione iconografica con immagini di alta qualità delle opere, disegni, fotografie e materiale inedito dall’archivio dell’artista e si configura come opera essenziale per approfondire la figura di Felice Casorati e del suo lavoro.

