Elezioni regionali 2025: cosa aspettarsi e perché sono così importanti

L'estate sta per cedere il passo all'autunno ed in questa seconda metà del 2025 oltre 17 milioni di elettori saranno chiamati al voto nelle Regioni Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto per eleggere i Presidenti di Regione e rinnovare i Consigli regionali. Le consultazioni, disposte entro il 23 novembre dal Consiglio di Stato, si svolgeranno in date differenziate, riflettendo le specificità territoriali di un Paese profondamente diversificato e frammentato dal punto di vista politico e sociale.

Nel Mezzogiorno, la competizione è particolarmente serrata. In Calabria, la coalizione di centro-sinistra ha candidato Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, mentre il centro-destra deve fare i conti con la recente indagine che ha coinvolto il governatore uscente Roberto Occhiuto. In Campania, il nome più accreditato per il centro-sinistra è Roberto Fico, sostenuto da Pd e M5S, mentre il centro-destra si confronta con una difficile scelta sul candidato da schierare.

Nel Centro Italia, Marche e Toscana sono regioni chiave in cui il confronto tra centro-destra e centro-sinistra si annuncia particolarmente acceso. Francesco Acquaroli (FdI), presidente uscente nelle Marche, sfida Matteo Ricci (Pd), eurodeputato e sindaco uscente di Pesaro, mentre in Toscana Eugenio Giani (Pd) cerca la riconferma contro un centro-destra che intende mettere in discussione una storica roccaforte progressista.

La Puglia vedrà l’addio di Michele Emiliano dopo due mandati, con Antonio Decaro come candidato principale del Pd. La coalizione di centro-destra, invece, non ha ancora individuato un nome forte per tentare di sfondare in una Regione storicamente difficile.

In Valle d’Aosta, Regione a statuto speciale, il sistema politico locale si caratterizza per la frammentazione e le delicate trattative post-elettorali, mentre in Veneto il centro-destra è impegnato a individuare il successore di Luca Zaia, un leader che ha mantenuto per anni un ampio consenso.

Queste elezioni sono più di un semplice rinnovo istituzionale: rappresentano un vero e proprio termometro dello stato della politica italiana, in un momento storico in cui le Regioni sono chiamate a giocare un ruolo cruciale nello sviluppo economico, nella gestione dei servizi e nelle politiche sociali. Il risultato avrà un impatto significativo non solo sul governo locale, ma anche sugli equilibri nazionali.

In definitiva, la coda elettorale del 2025 sarà un anno di grande fermento, in cui la capacità dei partiti di costruire alleanze e di rispondere alle esigenze dei cittadini potrà segnare la traiettoria del Paese per gli anni a venire.