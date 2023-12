Concerto per la beatificazione della famiglia Ulma

Il solenne evento musicale „Salmi di Pace e di Ringraziamento” si svolge all’interno del grande progetto del Festival dei Salmi di Davide.

Il concerto, con ingresso gratuito, previsto per il 6 dicembre 2023, presso l’Auditorium Conciliazione a Roma, quale atto di ringraziamento per la beatificazione della Famiglia Ulma proveniente dalla piccola località di Markowa in Polonia: il padre Jozef, la madre Wiktoria e i loro sette figli, di cui uno ancora nel grembo della mamma; la cerimonia della beatificazione si è svolta il 10 settembre 2023. La famiglia Ulma - fucilata dai Tedeschi per aver aiutato e nascosto alcuni Ebrei è il primo caso nella storia in cui la Chiesa innalza agli altari non solo i coniugi ma anche i loro figli, compreso il nascituro.

Il programma del concerto, organizzato dalla Fondazione Famiglia Ulma SOAR si compone di due parti: quella ebraica e quella polacca. La parte ebraica verrà presentata dei cantori ebraici di fama mondiale: Shulem e Yaakov Lemmer, accompagnato dalla Podlasie Opera e Filharmonia di Białystok in Polonia; per la parte polacca si esibiranno famosi solisti, tra

i quali Golec uOrkiestra, Andrzej Lampert.

L’evento sarà organizzato con il patrocinio del Pontificio Dicastero per la Cultura e l'Educazione, del Ministro della Cultura, del Ministro dell'Educazione e della Scienza polacco, della Fondazione Giovanni Paolo II, della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere a Roma, dalla Regione Lazio, dal Consiglio regionale del Lazio e dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

Per motivi di sicurezza e organizzativi è necessaria la registrazione al portale dedicato di cui alla locandina allegata.

Fondazione Famiglia Ulma SOAR