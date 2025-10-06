Chi merita il premio di atleta dell’anno?

Anche quest'anno sportivo volge al termine ed i titoli di coda di un'altra stagione stanno per scorrere via. Come in ogni annata che si rispetti non sono mancati gli exploit, i record e le prestazioni sontuose.

Ed ovviamente i protagonisti indiscussi come sempre sono stati loro, gli atleti, che nel bene o nel male hanno interpretato i rispettivi ruoli sul palcoscenico dello sport. Escludendo gli sport di squadra, e prendendo in esame le discipline più popolari in Italia, fra le star si è messo particolarmente in luce l'astista svedese Armand Duplantis, a cui a mio parere spetterebbe senz'altro la palma di miglior atleta del 2025. Il suo eccellente volo di 6 metri e 30 centimetri inscenato ai Mondiali di Tokyo ha raffigurato l'apice di una carriera maestosa, da leggenda dell'Atletica leggera. Sotto i riflettori anche il velocista americano Noah Lyles, che nello sprint si è confermato il più grande dell'era post Usain Bolt. Da quando il giamaicano ha detto basta lo statunitense ne ha preso il testimone dimostrandosene il degno erede, proseguendo a gambe levate sulla corsia riservata ai miti della velocità. Fra coloro che hanno calamitato l'attenzione di esperti e tifosi vi è ovviamente il ciclista sloveno Tadej Pogacar, autore dell'ennesima stagione sugli scudi. Primo al Tour de France, primo al Mondiale e in tante altre classiche, primo praticamente in tutto: è proprio la sua epoca. Nel Tennis gli eroi della racchetta Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si stanno spartendo tornei ma anche la fama e la gloria, e le prossime ATP Finals dovrebbero risolvere la questione su chi sia stato il tennista dell'anno. La sensazione è che lo spagnolo sia leggermente favorito sull'italiano... Le ultime uscite, infatti, stanno raffigurando un Alcaraz in crescendo (è forse giunto alla maturità suprema?), mentre l'altoatesino pare stia iniziando ad avvertire le fatiche e le tossine di un'annata logorante fisicamente e mentalmente. Fra gli atleti che si affannano per rimanere ai vertici mondiali e che nel contempo si apprestano a ritagliarsi un considerevole spazio nella storia c'è anche lo sciatore elvetico Marc Odermatt, vincitore dell'ennesima Coppa del Mondo e di un Oro iridato, per dei trionfi che certificano al meglio il suo periodo aureo iniziato qualche annetto fa. Fra gli italiani, detto di Sinner, a cui verosimilmente andrà la corona di Best Italian of the Year (troppo importanti i successi in Australia ed a Wimbledon per non essere valorizzati da un riconoscimentto anche informale), meritano di salire sulla pedana dei big il lunghista Mattia Furlani, autore di uno storico Oro agli ultimi Mondiali di Atletica Leggera, e il nuotatore Simone Cerasuolo, unico Campione del Mondo azzurro in corsia a Singapore. E secondo voi, cari lettori, chi sono stati i migliori atleti di questo 2025?