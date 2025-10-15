Automotive: Da Ford a Mercedes, ecco i modelli di auto meno affidabili. Fiat fuori dal podio

Uno studio di ACTRONICS rivela quali sono le auto che necessitano più riparazioni in Italia, con una forte presenza di marchi tedeschi nella top ten. Sorprendentemente, il Nord Italia (Friuli, Veneto, Toscana) registra più interventi in officina rispetto al Sud.

L'affidabilità è un criterio fondamentale nell'acquisto e nella gestione di un’auto. Un veicolo che richiede frequenti interventi può trasformarsi in un onere economico e fonte di stress. Un recente studio condotto da ACTRONICS, azienda specializzata nella revisione di componenti elettronici per auto – e che ringraziamo per i dati forniti – ha gettato luce sulle marche automobilistiche più riparate in Italia e sulle aree geografiche con il maggior numero di interventi. I risultati offrono una panoramica inaspettata.

L'analisi di ACTRONICS, basata sulle riparazioni effettuate con i propri pezzi, posiziona Ford al primo posto con il 25,39% degli interventi. L'azienda chiarisce che ciò non indica una generale inaffidabilità del marchio, ma piuttosto riflette problematiche ricorrenti e note su specifici componenti elettronici, come i moduli ABS/ESP e i cruscotti di alcuni modelli.

A seguire, troviamo i colossi tedeschi Volkswagen e Mercedes-Benz. Nonostante la loro solida reputazione di qualità, questi marchi non sono immuni da guasti. Anche Opel e Audi figurano nelle prime posizioni. Solo al sesto posto compare il primo brand italiano, Fiat, seguito da BMW, Peugeot e Renault, che completano la top 10.

È cruciale notare, come sottolineato da ACTRONICS, che questi dati si riferiscono esclusivamente alle riparazioni eseguite con i loro componenti e non coprono l'intera casistica di guasti strutturali o meccanici.

Lo studio evidenzia un'interessante anomalia regionale. Contrariamente alle aspettative, le regioni del Nord sono quelle che vedono le auto passare più tempo in officina. Il Friuli Venezia Giulia è in testa alla classifica con l'indice di riparazione più alto (52,2), probabilmente a causa dell'elevato numero di veicoli e delle difficili condizioni stradali, in particolare quelle montane e invernali.

Seguono il Veneto, caratterizzato da intenso traffico e alta presenza di veicoli commerciali, e il Trentino-Alto Adige e la Toscana (25,1), dove le strade collinari e montuose aumentano l'usura dei veicoli.

Il dato più sorprendente è l'assenza di grandi regioni come Lazio (con Roma) e Lombardia (con Milano), e della Campania (con Napoli), dalla top 5 delle regioni con il maggior numero di riparazioni. Ciò suggerisce che, nonostante l'intenso traffico urbano, i veicoli in queste aree potrebbero essere meno problematici del previsto, sfatando alcuni luoghi comuni.

A livello provinciale, Sondrio registra l'indice di riparazione più alto (60,6). La sua natura montuosa, con condizioni climatiche rigide e strade tortuose, è un fattore chiave nell'usura precoce dei veicoli. Trieste (52,1) si posiziona subito dopo, influenzata anche dal suo ruolo di snodo di transito internazionale.

Altre province che mostrano un'alta frequenza di interventi includono quelle dove il traffico elevato, come Verona, o le condizioni climatiche particolari, come in alcune aree della Sardegna (Cagliari), contribuiscono a una maggiore necessità di manutenzione.

In sintesi, i dati di ACTRONICS forniscono uno spaccato dettagliato sull'affidabilità del parco auto italiano, evidenziando una predominanza di marche tedesche tra quelle che necessitano più riparazioni e un inatteso primato del Nord Italia per la frequenza degli interventi.

Fonte: ACTRONICS, studio sull'affidabilità automobilistica in Italia.