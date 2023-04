Aristocrazia Adriatica Europea, Cultura e Nobiltà italiana al teatro Verdi di San Severo

.

San Severo – 3° evento, promosso dall’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola >con sede a Lucito (CB) si è svolto nell’ antica città aristocratica Sanseverese con l’alto patrocinio del Comune di San Severo (FG) della Regione Puglia e il Patrocinio del Casato degli AGRICOLA da esso rappresentato – il quale vanta anche il diritto di fons honorum.

Il 25 marzo è stata una giornata storica all’insegna della pace, dell’amicizia, della solidarietà e della fratellanza, un evento congiunto a favore di AUTISMOSANSEVERO ODV. Si ringrazia Marco Popolo Barone di Santa Giusta, Delegato per la Provincia di Foggia del nostro Ente per la sua disponibilità ed impegno nell’organizzare una cerimonia, senza precedenti, in questo secolo; oltre a molti nobili e notabili, la presenza di varie Istituzioni, Enti, Associazioni riconosciute e non riconosciute e persone meritevoli quali i Rappresentanti Civili, Militari e Religiosi.

L’Aristocrazia rappresentata è quella risorta dalle ceneri, centrata sul rispetto ed osservanza di valori e virtù che rispecchiano la dottrina cristiana, nella pace, nell’amore e nella difesa della famiglia, radice indiscutibile dell’intera umanità. > RELATORI:

– Barone Michele Maria di Iorio Monticelli di Caserta che tratterà il tema: Raimondo Maria di Sangro 7° > Principe di San Severo, Gran Maestro della Massoneria Napoletana, Maestro Venerabile della Loggia la > Perfetta Unione, Esoterista, Letterario, Filosofo e Scienziato > – Conte di Risicalla e Sant’Anna Morosina il Dott. Enzo Modulo Morosini (Venezia) Curatore dell’Archivio > Storico Nobiliare Cavalleresco – Corder Modulo Morosini fondato nel 1878, Redattore e Curatore del Libro > d’Oro delle Famiglie Nobili Notabili con annesso Armoriale Generale Storico Italiano , Senatore Accademico > di Merito della A.D.U.O.M.S.S.A.N.; tratterà il tema: “IL CASATO DE SANGRO NELLA TRADIZIONE E NELLA > GENEALOGIA E LA NOBILTA’ DEL CASATO CON IL MISTERO CHE L’AVVOLGE TRA LEGGENDA E REALTA’ ”; – Architetto Franco Valente (Venafro) Presidente Istituto Italiano Castelli Sez. – Reg. Molise e Senatore Accademico di merito dell’ADUOMSSAN che tratterà il tema: “DAI BORRELLO AI DISANGRO 8 SECOLI DI STORIA”;

Baronessa Melinda Miceli critico d’arte direttore artistico di Corriere Nazionale, Stampa Parlamento, International Art Prize Giotto, Ippogrifo d’oro, Console di Wikipoesia sul Catalogo virtuale delle arti contemporanee.

CONCLUSIONI: PRESIDENTE AUTISMOSANSEVERO ODV “Elvira de Santis”: "Sono state Insignite dell’Ordine Dinastico Non Nazionale del Sacro Militare Ordine del Santissimo > Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth Ordine Dinastico non Nazionale (S.M.O.S.S.A.N.), come

“Equitem” e “Equitem Ordinis Magnae Crucis” et Dominam e Dominam Ordinis Magna Crucis i Signori e le signore: Padre Marian Micu, Sacerdote della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia Cavaliere di Gran Croce dello SMOSSAN;

Padre Andrea Tirelli Padre dei Frati Minori della Provincia di San Michele Arcangelo di Puglia e Molise

S.G.R. Monsignor Mauro Contili Arcivescovo Metropolita della provincia ecclesiastica Anglicana di Roma, Duca di Passo dell’Aquila

> Maria Punei Dama di Gran Croce dell’Ordine Dinastico SMOSSAN; > Emilio Piro Barone di Sant’Emiliano di Trevi e Cavaliere dello SMOSSAN. Leopoldo Dattilo Cavaliere dell’Ordine dei Cavalieri di Cristo, Patrizio di Cosenza, Barone, Marchese di Santa Caterina.

Ferruccio Martina Cavaliere dello SMOSSAN. Francesco Paolo Scapicolla duca del Gavatino, di Torre Spagnola, Principe di Psiria e di Santa Anatolia, Marchese del Gavatino e di San Teotonio, Conte di San Marco Evangelista e Cavaliere di Gran Croce dello Smossan Antonella Tafanelli Dama di Gran Croce dello SMOSSAN.

Salvatore Giuseppe Scuotto Cavaliere dello SMOSSAN.

Antonio Granato cavaliere dello SMOSSAN.

Albano Antonio Carrisi Cavaliere di Gran Croce dello SMOSSAN.

Paolo di Iovine Principe di Roccaromana Cavaliere di Gran Croce dello SMOSSAN.

Sergio Ciccoli Nobile di Fano- Macerata- Montefalco- Montalto delle Marche, Nobile dei Marchesi Ciccolini e Cavaliere di Gran Croce dello SMOSSAN.

Angelo Tartaglione Marchese di San Giorgio, Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri.

Principe Alberto Olivieri Cavaliere di Gran Croce dello SMOSSAN.

Mario Umberto Luminoso Cavaliere di Gran Croce dello SMOSSAN.

Renato Politi Conte Palatino e Nobile di Recanati cavaliere dello SMOSSAN.

Ciro Palis Nobile della Languedoc- Francia Cavaliere dello SMOSSAN.

Dario D’Errico Marchese di San Giorgio Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Cavaliere di Gran Croce dello Smossan.

Michele Rossino Appuntato Scelto Q.S. Arma dei Carabinieri Cavaliere SMOSSAN.

Giulio de Matteis Luogotenente Arma dei Carabinieri Cavaliere SMOSSAN.

Enrico Rocco Pennacchio Nobile dei Signori di Perugia Cavaliere SMOSSAN.

Vittorio Ricci Barone dei Conti di Capitignano, Patrizio Romano, Patrizio Aquilano Cavaliere SMOSSAN.

Marco Popolo Barone di Santa Giusta e Nobile del Regno di Napoli.

Michele Maria di Iorio Barone di Monticelli Caserta e Cavaliere di Gran Croce dello SMOSSAN. Simona Lo Giacco dei Nobili Lo Giacco Dama dello SMOSSAN.

Paolo Perini Conte di San Giuliano l’Ospitaliere, Nobile di Firenze Cavaliere di Gran Croce dello SMOSSAN.

Andrea Lonati Cavaliere dello SMOSSAN.

Durante la cerimonia è stato consegnato il Premio Internazionale Capitolino Omaggiato a Gnaeus Iulius AGRICOLA “Legata – Augusti pro preatore Princeps ac Britanniae” con attestati accademici a chi si è distinto > nel campo delle scienze, arti, spettacolo, imprenditoria, e in ruoli istituzionali a favore delle comunità e del prossimo civile e militare agli illustri Nobili e Notabili con le seguenti motivazioni:

Dott.Massimo Lombardi per la straordinaria carriera dedicata alla ricerca oncologica per aver condotto > ricerche pionieristiche nella biologia dei tumori a livello internazionale.

Baronessa Maria Melinda Miceli per la manifesta preparazione, la docenza, l’esperienza e la cultura che fanno di Melinda, la prestigiosa firma di molti giornali, l’ideatrice del Premio Giotto International. Donna critica d’arte e giornalista italiana, gode di una grande capacità di comunicare con sorprendente limpidità di linguaggio ponendosi come opinionista chiara, sapiente e soprattutto libera.

Comune di Ischitella per l’impegno messo in atto volto al miglioramento del proprio territorio per lo sviluppo urbano, naturalistico, paesaggistico e culturale.

Associazione AutismoSanSevero ODV per il continuo diffondere la conoscenza del disturbo autistico e delle strutture sanitarie deputate alla gestione e alla cura dei pazienti.

Comune di San Severo una città che, con tenacia quotidiana, si impegna, da anni, nella ricostruzione della cultura, della legalità e della solidarietà insieme a tutti i cittadini onesti che si adoperano fattivamente a far rifiorire una città che merita ritorno.

Antonella Tafanelli, per l’instancabile energia e il coraggio impiegato a tutela delle donne vittime di violenza.

La Federazione Italiana dei Combattenti Alleati (F.I.D.C.A.), con Decreto del Presidente della Repubblica n.305 del 9/4/1986, ha riconosciuto la Personalità Giuridica dell’Associazione, trasferendola, con il D.P.R 27-2-1990, sotto il diretto patrocinio del Ministero della Difesa. In data 10 ottobre 2008, per i rilevanti servizi prestati all’Esercito brasiliano, il Ministero della Difesa della Repubblica Federale del Brasile, ha insignito la FIDCA dell’alta onorificenza della Medalha do Pacificador, istituita con Decreto Legge n. 345 del 25 agosto 1953 del Governo della Repubblica. >Ha conferito la Croce Bianca Alleata alle seguenti personalità: S.A.R. Dottoressa Emiliana Rainelli dei Principi Agricola (Civitacampomarano) Marco Popolo Barone di Santa Giusta (San Severo). Baronessa Gabriella Palumbo dei Marchesi Florio e dei Baroni, Nobili, Signori e Cavalieri Ereditari Palumbo (San Severo). Bruno Alessandro Rainelli Barone di San Severo, S.Angelo Altissimo, Nobile di Molise, Signore di Vicenne( premiato anche con la Croce Europea Guardialfiera).

La FIDCA ha inoltre rilasciato degli attestati di Benemerenza a:

Prof. Giorgio Soldano Presidente Ente Morale di Sangro; Matteo Povolo Marchese di Bovianum Delegato Regione Toscana A.D.U.O.M.S.S.A.N. Avv. Annalisa Stefania dei Nobili Popolo, (San Severo) Arch. Franco Valente Presidente Istituto Castelli Sez. Molise Senatore A.d.u.o.m.s.s.a.n. Conte Enzo Modulo Morosini Curatore del Libro d’oro delle Famiglie Nobili e Notabili (Venezia) Elvira De Santis Presidente AUTISMOSANSEVERO ODV, (San Severo). Zelinda Rinaldi Presidente Consulta delle Associazioni di San Severo, > Dott. Massimo Lombardi, (oncologo) (San Severo) > Baronessa di San Lorenzo Melinda Miceli Critico d’Arte (Sicilia). Conte Giovanni Bucci di Pesclum Lanzanum (Pescolanciano). Sua Altezza Reale Christian Agricola Principe Duca di Capua, Conte di Udine e Risano (San Severo). Maria Punti Dama dello SMOSSAN (Romania). Cav. Comm. Avi. Roberto D’Aloisio Presidente Camere penali Termoli Larino (Termoli). Valerio Agricola dei Conti di Udine e Risano (Ischitella).

Contestualmente sono state ufficializzate le Delegazioni per la Provincia della Accademia e della Aristocrazia: >di Foggia, il Barone Marco Popolo; > di Perugia il Caporal Maggiore Scelto Carica speciale il Cav.Maurizio Tisci, > di Napoli il Duca Aldo Improta di Borgoforte, > di Fermo il Nobile Sergio Ciccoli. > Contestualmente l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola rappresentata dalla Presidente la Nobildonna Rainelli Emiliana dei Principi Agricola, nata Baronessa di Sant’Angelo. L’N.H. Agricola ha sottoscritto un accordo di reciprocità con l’Università UNISANPAOLO alla presenza di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Mauro Contili della Chiesa Anglicana Rettore della stessa. Tante le Famiglie Nobili e Notabili accorse da tutt’Italia per questo memorabile evento organizzato nella citta di San Severo con l’importante presenza dell’ Aristocrazia Napoletana, Romana, Sabauda e Borbonica. Un ringraziamento doveroso all’Associazione Fujenti di San Severo per aver messo a disposizione la propria creatività nel far > conoscere ad una platea di nicchia l’importanza della pirotecnica san severese. Un Ringraziamento particolare va a Padre Andrea Tirelli dei frati Minori della Provincia San Michele Arcangelo Puglia e Molise, a Padre Micu Sacerdote della chiesa Ortodossa di Romania della Diocesi di Italia e a Monsignor Mauro Contili per la Chiesa Anglicana. Un’unione di Chiese Cristiane per uno scopo, come ci vuole ricordare Sua Santità Papa Francesco I in FRATELLANZA, grazie a quest’ aristocrazia moderna ma ricca di tradizione, ha deciso di unire Religione, Cultura, Nobiltà e Solidarietà, in un connubio perfetto. Si vuole porre in evidenza il ruolo fondamentale dell’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola (A.D.U.O.M.S.S.A.N.), anche appartenente all’Ordine Militare del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth. Tale Accademia fondata e diretta da Sua Altezza Reale Christian Agricola, rappresentante dell’omonimo e storico casato, è proprietaria dell’Istituzione denominata Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale.

Dott.ssa Melinda Miceli critico d’arte