Partecipa ad AgoraVox!

Iscriviti e proponi un articolo


  • AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Tribuna Libera > Appello sulle scuole occupate dagli studenti in solidarietà con i ragazzi di (...)

Appello sulle scuole occupate dagli studenti in solidarietà con i ragazzi di Gaza

Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, trova una nuova occasione per deludere la cittadinanza di Napoli.

Una cittadinanza che ha ampiamente dimostrato di avere i vaccini morali ed etici per comprendere e difendere la causa del popolo palestinese a dispetto di un governo complice della sua oppressione. E’ venuta fuori, infatti, la notizia che l’Ufficio Tecnico del Comune amministrato dal sindaco Manfredi ha chiesto a Questura e Prefetto lo sgombero manu militari delle scuole occupate dagli studenti in solidarietà con i ragazzi di Gaza. Ragazzi che, è bene ricordarlo, dopo aver subito un atroce genocidio e aver assistito alla distruzione delle loro scuole, in questa pax trumpiana dagli esiti incerti, dovrebbero riprendere la normalità delle loro vite, in condizioni indicibili.

Poiché non è credibile che un Ufficio Tecnico si muova all’insaputa del Sindaco, che peraltro non smentisce la richiesta, noi riteniamo che lo sgombero violento sia un rinnovato appoggio al progetto sionista e uno schiaffo a una città che si è stretta attorno ai suoi ragazzi e a quelli massacrati a Gaza e invitiamo le forze politiche che sostengono Manfredi a prendere le distanze da una decisione brutale e priva di una qualunque legittimazione politica e morale.

Primi firmatari

Giuseppe Aragno, Storico;
Massimo Alberizzi, Diretttore Africa Experss;
Piero Bevilacqua, Storico;
Renza Bertuzzi, Officina dei Saperi;
Margherita Caroli, Pediatra;
Roberto Budini Gattai, università di Firenze;
Rosaria De Cicco, Attrice e Regista;
Luigi De Magistris, Ex sindaco, Giurista:
Fabio De Nardis, Università del Salento;
Gennaro Esposito per Sinistra Anricapialista – Napoli.
Cristiana Fiamingo, Università Statale di Milano;
Lucia Gangheri, Pittrice;
Costanza Gialanella, Archeologa


Elisa Giunchi, università statale di Milano:
Liliana Mastropaolo, Management eventi artistici;
Umberto Migliaccio, Documentarista:
Massimo Mollo , Cantautore e Musicista;
Antonio Musella, Giornalista;
Paola Nugnes, Ex Senatrice;
Anita Pavone, attrice e formatrice Teatrale;
Cinzia Quattrocchi, Presidente Anpi Napoli Nord;
Doriana Sarli, ex deputata; Veterinaria.
Gabriella Sarnaxcchiaro, Presidente Endurance club;
Enzo Scandurra, Univeristà La Sapienza, Roma;
Lorenza Somogji Bianchi, Professionista Marketing e comunicazione;
Franco Specchio, come ANPI Napoli Orientale;
Todomodo, collettivo documentaristi;
Valeria Vaiano, Attrice e Regista;
Annamaria Varriale, scrittrice

per aderire scrivere a [email protected]

Questo articolo è stato pubblicato qui

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox

Autore

Giuseppe Aragno

Giuseppe Aragno

Storico del movimento operaio e dell'antifascismo.

Sito: Il blog di Giuseppe Aragno


Profilo personale

Scrivi su AgoraVox !

Pubblicità


Ultimi articoli dell’autore

Tutti gli articoli dell’autore

Articoli correlati

Tribuna Libera
Tutti gli articoli di questa rubrica

Pubblicità



Palmares

Pubblicità