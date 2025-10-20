Appello sulle scuole occupate dagli studenti in solidarietà con i ragazzi di Gaza

Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, trova una nuova occasione per deludere la cittadinanza di Napoli.

Una cittadinanza che ha ampiamente dimostrato di avere i vaccini morali ed etici per comprendere e difendere la causa del popolo palestinese a dispetto di un governo complice della sua oppressione. E’ venuta fuori, infatti, la notizia che l’Ufficio Tecnico del Comune amministrato dal sindaco Manfredi ha chiesto a Questura e Prefetto lo sgombero manu militari delle scuole occupate dagli studenti in solidarietà con i ragazzi di Gaza. Ragazzi che, è bene ricordarlo, dopo aver subito un atroce genocidio e aver assistito alla distruzione delle loro scuole, in questa pax trumpiana dagli esiti incerti, dovrebbero riprendere la normalità delle loro vite, in condizioni indicibili.

Poiché non è credibile che un Ufficio Tecnico si muova all’insaputa del Sindaco, che peraltro non smentisce la richiesta, noi riteniamo che lo sgombero violento sia un rinnovato appoggio al progetto sionista e uno schiaffo a una città che si è stretta attorno ai suoi ragazzi e a quelli massacrati a Gaza e invitiamo le forze politiche che sostengono Manfredi a prendere le distanze da una decisione brutale e priva di una qualunque legittimazione politica e morale.

Primi firmatari

Giuseppe Aragno, Storico;

Massimo Alberizzi, Diretttore Africa Experss;

Piero Bevilacqua, Storico;

Renza Bertuzzi, Officina dei Saperi;

Margherita Caroli, Pediatra;

Roberto Budini Gattai, università di Firenze;

Rosaria De Cicco, Attrice e Regista;

Luigi De Magistris, Ex sindaco, Giurista:

Fabio De Nardis, Università del Salento;

Gennaro Esposito per Sinistra Anricapialista – Napoli.

Cristiana Fiamingo, Università Statale di Milano;

Lucia Gangheri, Pittrice;

Costanza Gialanella, Archeologa