Appello sulle scuole occupate dagli studenti in solidarietà con i ragazzi di Gaza
Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, trova una nuova occasione per deludere la cittadinanza di Napoli.
Una cittadinanza che ha ampiamente dimostrato di avere i vaccini morali ed etici per comprendere e difendere la causa del popolo palestinese a dispetto di un governo complice della sua oppressione. E’ venuta fuori, infatti, la notizia che l’Ufficio Tecnico del Comune amministrato dal sindaco Manfredi ha chiesto a Questura e Prefetto lo sgombero manu militari delle scuole occupate dagli studenti in solidarietà con i ragazzi di Gaza. Ragazzi che, è bene ricordarlo, dopo aver subito un atroce genocidio e aver assistito alla distruzione delle loro scuole, in questa pax trumpiana dagli esiti incerti, dovrebbero riprendere la normalità delle loro vite, in condizioni indicibili.
Poiché non è credibile che un Ufficio Tecnico si muova all’insaputa del Sindaco, che peraltro non smentisce la richiesta, noi riteniamo che lo sgombero violento sia un rinnovato appoggio al progetto sionista e uno schiaffo a una città che si è stretta attorno ai suoi ragazzi e a quelli massacrati a Gaza e invitiamo le forze politiche che sostengono Manfredi a prendere le distanze da una decisione brutale e priva di una qualunque legittimazione politica e morale.
Primi firmatari
Giuseppe Aragno, Storico;
Massimo Alberizzi, Diretttore Africa Experss;
Piero Bevilacqua, Storico;
Renza Bertuzzi, Officina dei Saperi;
Margherita Caroli, Pediatra;
Roberto Budini Gattai, università di Firenze;
Rosaria De Cicco, Attrice e Regista;
Luigi De Magistris, Ex sindaco, Giurista:
Fabio De Nardis, Università del Salento;
Gennaro Esposito per Sinistra Anricapialista – Napoli.
Cristiana Fiamingo, Università Statale di Milano;
Lucia Gangheri, Pittrice;
Costanza Gialanella, Archeologa
Elisa Giunchi, università statale di Milano:
Liliana Mastropaolo, Management eventi artistici;
Umberto Migliaccio, Documentarista:
Massimo Mollo , Cantautore e Musicista;
Antonio Musella, Giornalista;
Paola Nugnes, Ex Senatrice;
Anita Pavone, attrice e formatrice Teatrale;
Cinzia Quattrocchi, Presidente Anpi Napoli Nord;
Doriana Sarli, ex deputata; Veterinaria.
Gabriella Sarnaxcchiaro, Presidente Endurance club;
Enzo Scandurra, Univeristà La Sapienza, Roma;
Lorenza Somogji Bianchi, Professionista Marketing e comunicazione;
Franco Specchio, come ANPI Napoli Orientale;
Todomodo, collettivo documentaristi;
Valeria Vaiano, Attrice e Regista;
Annamaria Varriale, scrittrice
per aderire scrivere a [email protected] Questo articolo è stato pubblicato qui
Lasciare un commento
Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina
Se non sei registrato puoi farlo qui
Sostieni la Fondazione AgoraVox