Nel porto di Catania è stato completato il restyling del molo 25, intervento che consente ora allo scalo siciliano di avere una terza banchina dedicata al traffico delle crociere. La struttura ha una linea di accosto di 405 metri con un fondale minimo di 9 metri ed un'area di sosta di settemila metri quadri dedicata ai pullman turistici e alla logistica di terra.

Illustrando i lavori, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, ha spiegato che è stato "ripristinato il ciglio, ricertificato tutte le bitte, risistemato i parabordi e soprattutto livellato il fondale che, a causa di spostamento di sabbia e massi, non era più idoneo ad assicurare i 9 metri, utili alle grandi crociere. La cosa più importante - ha aggiunto Di Sarcina - sarà mantenerlo in queste condizioni, agendo periodicamente perché l'arrivo delle imbarcazioni crea ulteriori dislivelli, che vanno appunto monitorati".

L'ampliamento del porto di Catania è finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altri fondi pubblici, con l'obiettivo di modernizzare e digitalizzare le infrastrutture portuali. Questi finanziamenti mirano a migliorare l'efficienza logistica, aumentare la capacità del porto e promuovere la sostenibilità ambientale.

Sono previsti investimenti per circa 70 milioni di euro per il rafforzamento e potenziamento della testata portuale e 56,5 milioni per l'elettrificazione delle banchine. Un piano regolatore prevede investimenti complessivi per un miliardo di euro tra opere pubbliche e private.

Parte del traffico turistico di muove sulle grandi navi da crociera e attraverso il porto di Catania potrà portare turisti dill'Etna o a Taormina anche in stagioni non turistiche.

La città di Catania è collegata via mare con i porti del Tirreno italiani, come Genova, Salerno e Livorno, con Barcellona in Spagna e con la Grecia e il Montenegro

Le navi caricano anche camion che in questo modo usano le autostrade del.msre, snellendol il traffico sulle autostrade.