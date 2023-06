Alluvioni: cercasi prevenzione

Siamo all’ennesima tragedia metereologica, la sciagura abbattutasi nel territorio dell’Emilia Romagna, ci riporta al tema della prevenzione mai tenuta in seria considerazione. Tra burocrazie e speculazioni, molti progetti sono rimasti incompiuti. Nelle casse dello Stato ci sono 8,4 miliardi di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico. Sono fermi dal 2018.

Una storia di alluvioni.

22/10/1951 – Calabria – 68 MORTI

14/11/1951 – Polesine – 101 MORTI

19/09/1953 – Provincia di Genova – 10 MORTI

21/10/1953 – Provincia di Reggio Calabria – 101 MORTI

25-26/10/1954 – Provincia di Salerno – 325 MORTI

05/09/1959 – Ancona – 10 MORTI

23-25/10/1959 – Zona del Metapontino – 12 MORTI

04/11/1966 – Italia nord-orientale – 87 MORTI

04/11/1966 – Toscana e Firenze – 47 MORTI

03/11/1968 – Biellese – 83 MORTI

07/10/1970 – Genova e provincia – 48 MORTI

05/11/1976 – Trapani – 18 MORTI

09/08/1978 – Val d’Ossola – 19 MORTI

18/07/1987 – Valtellina – 23 MORTI

28/07/1987 – Val Pola – 28 MORTI

06/11/1994 – Piemonte – 71 MORTI

19/06/1996 – Versilia e Garfagnana – 14 MORTI

05/05/1998 – Sarno – 160 MORTI

10/09/2000 – Soverato – 13 MORTI

13-16/10/2000 – Italia nord-occidentale – 23 MORTI

01/10/2009 – Provincie di Messina – 37 MORTI

25/10/2011 – Lunigiana e Cinque Terre – 13 MORTI

04/11/2011 – Genova – 6 MORTI

18/11/2013 – Sardegna – 18 MORTI

10/09/2017 – Livorno – 8 MORTI

19/08/2018 – Forra del Raganello – 10 MORTI

03/11/2018 – Provincia di Palermo – 13 MORTI

L’Italia (mi sembra scontato) è il paese delle alluvioni cicliche e del rischio frane più alto d’Europa. Per prevenire queste calamità in 7mila comuni a “rischio idrogeologico” servono 26 miliardi di euro, ma in 20 anni (e 14 governi) ne ha usati solo sette, un quarto del necessario. C’è poco da aggiungere.