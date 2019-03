Una nuova pietra per la Verità per Giulio Regeni. Ad Aiello del Friuli

Fiumicello è il paese di Giulio,diventato, il paese dei diritti, con le vie dei diritti, ed iniziative plurime che si tendono ad organizzare a partire dall'operato del consiglio comunale dei ragazzi, nato come strumento per rispondere all’esigenza di rispettare il diritto dei più piccoli per esprimere le loro opinioni, creando contesti in cui queste vengano debitamente prese in considerazione dagli adulti, come si legge sul sito della Regione del FVG.

Organismo di cui ne fece parte anche Giulio Regeni .Non sono l'unico mezzo, con cui veicolare messaggi e principi e proporre attivismi, ovviamente, ma sono un mezzo, "istituzionale" che funge da ponte tra due mondi e generazioni che nel mondo di oggi più che parlarsi, e ascoltarsi, sembrano essere destinate ad arrivare ad uno scontro forse epocale. Intanto, mentre il mondo prende una piega dura, difficile, ostile, ottusa e di incredibile chiusura, l'opposto in cui credeva sicuramente Giulio, si continua a raccontare Giulio nelle scuole, dove si semina il futuro, con i colori, i messaggi, i pensieri e le azioni che connotano il lungo cammino della verità per Giulio.

Come la storia ha insegnato, come il mondo ha insegnato, nulla cade dal cielo, c'è chi ha dovuto aspettare lottando mezzo secolo per avere verità e giustizia, c'è chi non l'ha mai avuta, e chi è riuscita ad averla, in tempo non "disumano".