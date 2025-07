Riconosciuto il DOP al vino Cirò

Importante riconoscimento per il lavoro dei contadini, reali custodi del territorio del Vino Cirò. Direi, altresì, orgoglio per tutta la Regione Calabria che brinda al “Cirò Classico”. La Commissione Europea ha, infatti, conferito la protezione alla DOCG "Cirò Classico", approvandone l’iscrizione come DOP nel registro dell’UE.

I viticultori, e il vitigno Gaglioppo che è espressione dell’esclusivo microclima locale, sono testimoni di un’economia reale, radicata nei secoli sul territorio, produttori del corposo nettare seducente e fecondo. Sapienti mani, indurite dal lavoro, costituiscono il concreto prestigio economico del territorio. Il vino, tesoro reale di Cirò, racconta della nostra identità, e l’identità è un dono sociale, ovvero deve provenire e essere riconosciuta dagli altri. E il Vino Cirò è apprezzato, riconosciuto, e si è saputo distinguere come superlativo.

Il riconoscimento DOP al vino Cirò, prodotto nei Comuni di Cirò e Cirò Marina, e in parte nei territori dei Comuni di Melissa e di Crucoli, è motivo di orgoglio per la Provincia del Crotonese, ed è motivo in più per valorizzare il lavoro degli agricoltori, proteggerne l’identità, salvaguardarne produttività, al contempo significa anche tutelare l’area dalla minaccia dei cinghiali e delle pale eoliche.

Un brindisi meritato alle sapienti mani contadine che hanno saputo con sudore coltivare, proteggere, amare le preziose viti. Grazie a quanti si sono prodigati per ottenere il giusto riconoscimento a tutela e valorizzazione di un intero territorio, gratificando la nostra origine contadina.

Prosit DOP