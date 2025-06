Registi di tutto il mondo rendono disponibili gratuitamente film sulla Palestina

Alla luce degli attuali eventi in Palestina, un gran numero di registi ha reso disponibili gratuitamente online i propri film sulla Palestina. In questo post, condividiamo i link ai film, che potete guardare e condividere per diffondere il loro messaggio al mondo.

Una colección de documentales publicada por Al Jazeera Documentary:

https://bit.ly/3yp2nBI

https://bit.ly/2SSpMeC

https://bit.ly/3f0KK3P

– El documental “Guardián de la memoria”:

https://youtu.be/eywuYeflWzg

– El documental “Un asiento vacío”:

https://youtu.be/an4hRFWOSQQ

– El documental “El piloto de la resistencia”:

https://youtu.be/wqSmdZy-Xcg

– El documental “Jenin”:

https://vimeo.com/499672067

– El documental “El olivo”:

https://vimeo.com/432062498

– El documental “Escenas de la ocupación en Gaza 1973”:

https://youtu.be/1JlIwmnYnlE

– El documental “Gaza lucha por la libertad”:

https://youtu.be/HnZSaKYmP2s

– El documental “Los hijos de Arna”:

https://youtu.be/cQZiHgbBBcI

– El cortometraje “Strawberry”:

https://vimeo.com/209189656/e5510a6064

– El cortometraje “The Place”:

https://youtu.be/fgcIVhNvsII

– El documental “El alcalde”:

https://youtu.be/aDvOnhssTcc

– El documental “La creación y la Nakba 1948”:

https://youtu.be/Bwy-Rf15UIs

– El documental “Ocupación 101”:

https://youtu.be/C56QcWOGSKk

– El documental “La sombra de la ausencia”:

https://vimeo.com/220119035

– El documental “Los que no existen”:

https://youtu.be/2WZ_7Z6vbsg

– El documental “Como dijo el poeta”:

https://vimeo.com/220116068

– El documental “Cinco cámaras rotas”:

https://youtu.be/TZU9hYIgXZw

– El largometraje “Paradise Now”:

https://vimeo.com/510883804

– El cortometraje “Abnadam”:

https://youtu.be/I–r85cOoXM

– El largometraje “Bodas de Galilea”:

https://youtu.be/dYMQw7hQI1U

– El largometraje “Kofia”:

https://vimeo.com/780695653

– El largometraje documental “Slingshot Hip Hop”:

https://youtu.be/hHFlWE3N9Ik

– El largometraje documental “Tel Al-Zaatar”:

https://youtu.be/Ma8H3sEbqtI

– El documental “In the Grip of the Resistance”:

https://youtu.be/htJ10ACWQJM

– El documental “Swings”:

https://youtu.be/gMk-Zi9vTGs

– El documental “Naji al-Ali es un artista visionario”:

https://youtu.be/Y31yUi4WVsU

– El documental “La puerta superior”:

https://vimeo.com/433362585

– El largometraje documental “En busca de Palestina”:

https://vimeo.com/184213685?1

– El largometraje “La sal de este mar”:

https://bit.ly/3c10G3Z

– El largometraje documental “Hakki Ya Bird”:

https://youtu.be/wdkoxBjKM1Q

– La serie “Palestina Al-Taghriba”:

https://bit.ly/3bXNAVp

– La serie “Yo soy Jerusalén”:

https://bit.ly/3hG8sDV

Ricordiamo inoltre:

– “Palestina: capire il torto” di Paolo Barnard

https://www.youtube.com/watch?v=L_AJYz2CiqU

– Conferenza di Marco Travaglio su storio di Palestina e Israele

https://www.youtube.com/watch?v=TffJQ6gMO7I

– Le radici nazi-fasciste di Netanyahu e Israele (secondo Einstein e Hannah Arendt) di Piergiorgio Odifreddi

https://www.youtube.com/watch?v=1xi9aBzLbRE&t=361s