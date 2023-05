Quando il rap incontra la poesia: “La Voce dell’Anima”, i versi di Enrico Frandino interpretati dal rapper MardRe sulle note di DawwoBeatz

Biella - Non solo parole e musica, ma profonde armonie sonore che incontrano vera poesia. È "La Voce dell'Anima", un progetto originale che vede coinvolti il poeta biellese Enrico Frandino e il duo trentino composto dal rapper Fabio Girardi in arte MardRe e dal producer David Girardi alias DawwoBeatz.

Il loro è un incontro spirituale oltre che artistico. Di fatto la collaborazione si pone l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico alla riscoperta del sé, del proprio mondo interiore, grazie all'unione di arti affini come la poesia e la musica.

L'Anima è al centro del progetto che vede in uscita due brani musicali prodotti da DawwoBeatz, in cui MardRe interpreta due splendide poesie di Enrico Frandino. Si tratta di "Fede" e di "E tu ci sei", tracce rispettivamente in uscita il 15 e il 29 aprile sul canale Youtube e sulla piattaforma Spotify. L'accattivante senso ritmico ricalca in modo chiaro e profondo la linea emozionale dei testi di Enrico Frandino, conosciuto sui social come "il poeta dell'anima" proprio perché i suoi versi sono capaci di far risuonare in modo essenziale e diretto le corde più intime dell'animo umano.

Enrico Frandino, poeta fin da giovanissimo, ha vinto più di cento concorsi internazionali e ha collaborato con accademie e prestigiose istituzioni culturali. La sua spiccata verve lirica è alla base dei successi ottenuti con la raccolta "Pittore dell'anima" (2004), del prestigioso riconoscimento di "Poeta dell'anno" nel 2007 con la silloge "Le voci del silenzio" (2006), e delle collaborazioni sperimentate con l'opera "Momenti" (2008). La ricerca della comunione artistica ha spesso spinto il poeta biellese a condividere sentimenti e idee con artisti di pari sensibilità. È il caso dello spettacolo "Se la vita mia fosse poesia…" dell'attore e regista Marco Di Stefano, presentato in prima nazionale nell'ottobre scorso a Biella, in cui sono stati interpretati alcuni testi delle sillogi "Carezze di Vento" e "Pittore dell'anima" di Enrico Frandino. Inoltre il poeta biellese è da tempo gradito ospite della rubrica "I rintocchi del cuore" nel programma televisivo "Eccellenze Italiane" in onda su Odeon tv, in cui approfondisce temi di carattere culturale e sociale.

Fabio Girardi, noto rapper trentino, che dedica il suo nome d'arte MardRe alla figura della madre così importante nell'evoluzione dell'artista-uomo, è il giusto compagno di Enrico Frandino: definisce la sua musica "rap dell'Anima" perché concepisce l'arte come mezzo di ricerca interiore. Tra i suoi lavori più autentici ricordiamo l'Ep "Dialoghi" del 2019, "Tentazioni" e "Mai Una Gioia" del 2021. Suo produttore ufficiale è David Girardi ovvero DawwoBeatz che, dopo una lunga attività di rapper, dj e beatmaker anche in duo con il fratello Fabio, si distingue in qualità di apprezzato compositore di brani lontani dai canoni del classico hip hop in quanto predilige la composizione musicale al campionamento.

Il progetto "La Voce dell'Anima" risulta dunque fondato su un connubio altamente creativo. I testi in particolare seguono l'idea di un viaggio esistenziale che nel brano "Fede" si presenta come gestazione di una consapevolezza del sé rivolta al riconoscimento dell'Eterno Amore, mentre in "E tu ci sei" un carattere leggermente più mondano attraversa lo specchio di sottili dolori per giungere alla speranza d'un domani migliore.