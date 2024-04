Arte, alla Montevergine artecontemporanea espone l’artista tedesca Sonja Streck

[email protected]

Sonia Streck nasce da una famiglia di creativi vicino Stoccarda (Germania) dove frequenta l'Accademia di Belle arti. A 25 anni si trasferisce a Zurigo e lavora nel campo della moda e del design, fino a quando qualche anno fa arriva in Sicilia e si stabilisce a Catania. Nell'isola il suo modo di dipingere subisce un processo di trasformazione. Gli elementi figurativi che hanno contraddistinto negli anni la sua pittura, diventano forme astratte dai colori armoniosi, che conferiscono alla composizione pittorica un'atmosfera quasi onirica. Il percorso espositivo propone una selezione di opere realizzate dal 2018 a oggi e di immagini fotografiche inedite dell'artista. "Per comprendere meglio la pittura della Streck – scrive Marilena Vita nel testo critico della mostra - è importante capire il contesto in cui si forma l'artista, ma ancora più fondamentale è il viaggio che la porta in Sicilia dove finalmente trova il luogo ideale per approfondire la sua ricerca artistica.Immersa nella luce e nei colori dell'isola, l'artista dà vita a una ricerca in cui segno, colore, superficie vengono usati per raccontare la sua storia, ricerca questa, che sarà determinante per un nuovo linguaggio pittorico".Nella pittura della Streck il supporto dell'opera diviene esso stesso spazio di espressione, dove l'artista manifesta la sua libertà, l'interiorità, la sensibilità e la spiritualità. Su ogni supporto usato che sia legno, cartone o materiale riciclato, l'artista costruisce una mappa di segni e colori e li trasmette a chi ne fruisce creando un dialogo con l'osservatore.Sonja Streck durante il vernissage presenterà una performance site specific dal titolo "IO SONO" della durata di 15 minuti, messa in scena in collaborazione con Alice Ferlito (attrice teatrale) che interpreterà un testo scritto dalla stessa artista.La mostra potrà essere visitata tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle 19.30 oppure su appuntamento.PER INFO E APPUNTAMENTI:Galleria Montervergine artecontemporaneaContatti e per appuntamenti: 0931 453505 /3483312032