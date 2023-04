Organizzare la vostra vacanza a Palau in Gallura: tutto quello che dovreste sapere

Se anche voi state organizzando la prossima vacanza in Sardegna, non poteva scegliere destinazione migliore. A detta di chi ci è già stato, non esiste un mare più bello di quello della Sardegna sull’interna faccia della terra. In altre parole, non serve andare su isola caribiche dall’altra parte del mondo quando basta andare in Sardegna. La seconda isola italiana per estensione è un grande scoglio nel Mar Adriatico che regala chilometri e chilometri di costa con tantissime insenature e spiagge pronte ad accogliervi. È difficile così su due piedi dire quale sia la meta principe dell’isola che non potete proprio perdervi perché ogni singolo centimetro della costa è una vera meraviglia. Vale a dire che ovunque capitiate non vi gira per niente male, tuttavia oggi andiamo alla scoperta di una delle destinazioni principali della Gallura, Palau.

Come girare in Gallura

Impossibile che non abbiate già sentito parlare in precedenza della Gallura e di Palau proprio perché sono tra le destinazioni più amate dell’intera isola. Che arriviate sull’isola in volo o con il traghetto, il noleggio yacht in Sardegna rappresenta uno dei modi migliori in assoluto per muovervi e andare alla scoperta delle sue incantevoli spiagge. Tenete poi presente che in Sardegna durante l’alta stagione le destinazioni e località più apprezzate possono esser un po’ congestionate. Se non amate proprio la confusione, raggiungere un piccolo angolo di paradiso privato via mare è l’unica soluzione che vi permette di trascorrere una giornata idilliaca in santa pace.

Inoltre, tenete presente che per arrivare alla stragrande maggioranza delle spiagge che avete segnato sulla vostra guida, occorre fare a piedi almeno cinque minuti di cammino su sentieri sconnessi, quando vi va bene. Infatti, dovreste mettere in conto delle belle scarpinate se volete arrivare in luoghi da cartolina, a meno che non preferiate la soluzione del noleggio barche.

Un po’ di storia

Dopo aver speso qualche parola in più su come girare la Gallura, e più in generale la Sardegna, andiamo a scoprire qualcosa di più sulla città di Palau. I primi documenti fanno risalire la sua fondazione al 1875. Pare che la prima pietra dell’insediamento fu posata da Gian Domenico Fresi, ricco signore di Aggius.

La fortuna di Palau arrivò soprattutto in seguito alla ferrovia per Tempio Pausania, da percorrere ancora oggi con la locomotiva d’epoca. Il cosiddetto trenino Verde merita perché è un modo perfetto per girare la zona e godere del paesaggio da un altro punto di vista.

Le spiagge più belle

Subito fuori dal centro storico di Palau, potete raggiungere Roccia dell’Orso e la sua spiaggia. Questa massa di granito sembra proprio un grande orso. A suoi piedi trovate una bellissima spiaggia con sabbia a grani grossi e acqua limpida che permette di vedere il fondale anche a diversi metri dalla riva.

Imperdibile anche la spiaggia dell’Isola dei Gabbiani a circa 6 km da Palau. È uno dei luoghi più suggestivi della Gallura con il suo lungo istmo che divide a metà la spiaggia e un isolotto alla fine.