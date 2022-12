Omaggio ad Italo Calvino

L'Associazione Culturale RO.SA.M in cooproduzione con l'artista americana Linda Karshan, nel 2023, in occasione del primo centenario dalla nascita di Italo Calvino, tra i maggiori scrittori del Novecento e tra i più conosciuti e apprezzati negli Stati Uniti presenta il flm “Homage to Italo Calvino by Linda Karshan”.

Le riprese del flm che sarà girato a Venezia, la città liquida che lo scrittore rievocò nelle 55 città invisibili, si svolgeranno nei giorni 19 e 20 Dicembre 2022 nelle sale monumentali di Palazzo Loredan, sede dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.

Alle riprese prenderà parte il pubblico che farà da coro agendo collettivamente insieme all'attrice, l'artista Linda Karshan. Per fare parte del pubblico sarà necessario registrarsi e prepararsi sui temi dell'arte di Karshan.

TRAMA DEL FILM

Il lascito di Calvino, che come scrittore si distinse per il suo impegno intellettuale e politico in nome delle libertà, rappresenta per noi uomini del secondo millennio, un esempio da seguire per indirizzare le nostre esistenze nel retto cammino. Ed è in questo cammino che avanza Linda Karshan, prima artista al mondo ad avere tradotto nell' originalissimo linguaggio artistico chiamata “Coreografa interiore”, quella fondamentale integrità tra mente, corpo e anima che deve guidare gli esseri umani.

“American Lessons. Six Memos for the next millennium “ pubblicato postumo nel 1988 dopo la morte di Calvino , contiene le lezioni che lo scrittore avrebbe dovuto tenere all'Università di Harvard. Leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, coerenza sono i principi che suggerisce agli uomini del nuovo millennio, ai quali s'ispira Karshan nei suoi disegni.

L'artista americana che incarna nella sua esile fgura, la conoscenza come prodotto del pensiero di antiche civiltà classiche e della cultura umanistica moderna, invita il pubblico a riscoprire la propria dimensione morale nella pratica del suo lavoro.

Partendo dall'uomo vitruviano, ripercorre le geometrie del corpo umano seguendo le sue ritmiche sequenze nei numeri. I suoi disegni realizzati in questo spazio interiore, dove è possibile raggiungere una condizione di equilibrio tra mente, anima e corpo, sono anche le possibili piante delle città che Calvino descrive nel romanzo “ The Invisible Cities” pubblicato nel 1972.

L'unico romanzo della storia della letteratura, che sia mai stato costruito come un'architettura, secondo un calcolo strutturale fatto di numeri e di loro rapporti combinatori a libera scelta del lettore. Come affermò Calvino in una conferenza alla Columbia University di New York nel 1983 “questo libro è fatto a poliedro, e di conclusioni ne ha un po' dappertutto, scritte lungo tutti i suoi spigoli.” In ognuno dei capitoli di cui si compone il romanzo, sono descritte 55 città suddivise a loro volta in 11