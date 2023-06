Messina – Ricchezza di cantanti al Musical Festival “Il Pilone d’oro”

Alla sua ventesima edizione il festival “Il Pilone d’oro” diventa sempre più una vetrina di talenti canori grazie soprattutto all’attiva operosità del suo patron Salvatore La Porta, che per la sua passione musicale ha realizzato un evento, in cui si sono affrontati venti concorrenti da ogni Regione d’Italia, cui si è aggregato anche un concorrente dalla Repubblica di San Marino.

Con la direzione artistica di Helga Corrao, la regia di Maurizio Formicola e con l’accompagnamento dell’orchestra diretta dal maestro Nazzareno De Benedetto i cantanti hanno performato cover di noti artisti nazionali ed internazionali al Palacultura “Antonello”, pieno per l’occasione in ogni ordine e grado da un pubblico, che ha potuto assistere “live” alla manifestazione. La sigla di apertura è stata curata da “I canterini della riviera jonica Melino Romolo”, diretti da Ciccio Famà. Presente anche una rappresentanza dei “Cariddi” di Tobia Rinaldo. Numerosi professionisti del settore musicale, artistico e cinematografico hanno formato un’attendibilissima Commissione ed una Giuria tecnica. Al pubblico è stata anche offerta la possibilità d’esprimere le proprie preferenze. È stato particolarmente apprezzato un concorso per baby dai 5 ai 10 anni, i cui protagonisti, indossando outfit da spiaggia a cura di Giusy Fucile, sono stati valutati dalla giornalista milanese Cinzia Alibrandi, che ha decretato i vincitori ed i secondi classificati. Durante le prestazioni canore non sono mancati balletti espressi dai corpi di danza appartenenti alle varie scuole cittadine, le sfilate di moda nonché dei cortei storici, gruppi folkloristici non solo del capoluogo peloritano, ma anche dai municipi della provincia. Di rilievo i figuranti della “Compagnia d’armi rinascimentale della Stella” ricordante i fasti di Messina nel XVI secolo. Non è mancato il momento della solidarietà con l’associazione “Il sogno di Morgan”, un ragazzo sedicenne, Morgan Bertolami, affetto da tetraparesi spastica, il quale coltiva il sogno di camminare con le sue gambe grazie ad un esoscheletro cibernetico, che costa tantissimo. Dal vaglio dei giurati sono stati emessi i seguenti verdetti: “Premio E. Di Rosa” a Valeria Condino (Calabria) col brano “Amore unico amore”, “Premio Pooh Legend” a Luca Silvestroni (Romagna) con “Meraviglioso”, “Premio Live Sound” a Giulia Manna (Emilia) col pezzo “La sera dei miracoli”; “Premio Mino Licordari” a Eleonora Vallini (Toscana) con “Messaggio d’amore”; “Premio Speciale Kiwanis” a Giorgia Vassallo (Sicilia occidentale) con “Nessun dolore”; “Premio Orchestra” a Giorgia Malune (Sardegna) con “Le tasche piene di sassi”; “Premio Speciale AVIS” a Valeria Granozio (Napule) con “Voce ‘e notte”; a Marco Caudullo ed Elena Pedone (Liguria) il “Premio Critica” con “Grande amore”. Terzo classificato Francesco Costanza (Campania) con “Tutto quello che un uomo”; seconda posizione per Giacomo Ramundo (Puglia) con “L’infinità”. Proclamati vincitori dell’edizione 2023 Muriel (Umbria) con “Grido d’amore” e Giuseppe Catania (Sicilia orientale) con la canzone di Massimo Ranieri dal titolo “Perdere l’amore”. Grande contentezza è stata mostrata dal patron Salvatore La Porta per la riuscita dell’evento, al quale si deve il riconoscimento di sviluppare le immense doti canore nazionali elevando altresì il capoluogo peloritano con i suoi splendori artistici, culturali e naturali.

Foti Rodrigo