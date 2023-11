Marcella Bella: è online il video del singolo "Tacchi A Spillo", dal nuovo album "Etnea", in uscita il 1 º dicembre

È online il video di “Tacchi A Spillo”, il nuovo singolo di Marcella Bella disponibile in digitale e in rotazione radiofonica.

Il videoclip, diretto da Marco Gradara e girato in studio, vede Marcella affiancata dai ballerini, in tacchi a spillo, in una coreografia dai passi decisi. Protagonista, insieme a Marcella, un'imponente silhouette rossa a forma di scarpa, con tacco a spillo. Inciampare, cadere nei momenti duri della vita, ma, soprattutto, sapersi rialzare è nel video, come nel brano, il tema centrale.

Il colore rosso, da sempre associato alla passione, assume, in questo caso, un importantissimo significato: il megafono, il guanto e le scarpe rosse sono i simboli con cui Marcella sostiene la lotta contro la violenza sulle donne.

Il nuovo album “Etnea”, il primo a portare la firma, con la nascente etichetta FFN Records di Federico Feyrsinger Nonato, in collaborazione con Starpoint Corporation S.r.l. e BMG, sarà disponibile dal 1º dicembre, in digitale, in formato vinile e in formato maxi-cd. È attivo il pre-order..

In concomitanza con l’uscita del disco, Marcella Bella sarà impegnata in un instore tour. Questi gli appuntamenti:

30 novembre ore 18.30 – Milano, Feltrinelli Duomo (Anteprima album);

4 dicembre ore 18.00 – Palermo, Feltrinelli Via Cavour;

5 dicembre ore 18.00 – Catania, Feltrinelli Via Etnea.

Marcella Bella ha iniziato la sua carriera musicale, con piccoli concorsi in Sicilia e, successivamente, vincendo le selezioni regionali del Festival di Ariccia, poi squalificata, in quanto tredicenne, sotto l’età richiesta da regolamento. Ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo, nel 1972, con "Montagne Verdi", ottenendo un notevole successo ed entrando nei cuori del pubblico. Nel corso degli anni, ha raggiunto il successo, con brani come "Nessuno mai", "Senza un briciolo di testa", “Dopo la tempesta” e “Nell’aria”, quest’ultimo considerato un vero e proprio inno degli anni ’80 della musica italiana. Marcella, fino ad oggi, ha continuato a distinguersi come una delle artiste più influenti d'Italia, collaborando con importanti autori e cantanti e pubblicando oltre 300 canzoni, con singoli di successo anche all’estero. Nel 2019, ha celebrato i suoi 50 anni di carriera, con concerti, con orchestra, a Roma e Milano.