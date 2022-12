Linda Karshan a Venezia

L'artista americana Linda Karshan che si è formata in Europa e vive tra Londra e New York si è distinta nel panorama dell'arte grazie al suo personale e originale linguaggio artistico elaborato con una tecnica universale, nella quale il disegno diventa un atto scultoreo, che si ottiene con disciplina, esercizio e profonda concentrazione contando il ritmo del proprio respiro e in totale equilibrio sul corpo. Partendo dal presupposto che la mente ordinatrice del mondo si manifesta in tutte le cose ed in primis nelle proporzioni del corpo umano (l'uomo vitruviano di Leonardo), l'artista rivela nei suo disegni l'essenza pura delle cose.

Linda Karshan sarà a Venezia il 19 e 20 Dicembre 2022 per le riprese del film “Homage to Italo Calvino by Linda Karshan” che sta producendo con

l’Associazione Culturale RO.SA.M. per il centenario della nascita del famoso scrittore italiano che decorrerà il prossimo anno. Il film ideato dal critico d’arte Roberta Semeraro e con la regia di Marco Agostinelli, sarà girato nelle sale monumentali di Palazzo Loredan, sede dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, con la partecipazione di importanti esponenti della cultura di Venezia.

In occasione di questo suo soggiorno, giovedì 22 dicembre, alle ore 17.00, presso l’Ateneo Veneto, l’artista interverrà nella conferenza “BRAIN DRAWINGS” moderata da Roberta Semeraro, dove le professoresse Giulia Martina Weston e Ximena Montano Hernandez, e lo psicoanalista Anthony Molino e lo psichiatra Luca Caldironi esamineranno i suoi disegni comparandoli infine con la scienza e la storia dell’arte attraverso un ricco repertorio di immagini. In apertura sarà proiettato il film “Silhoutte in Balance, Linda Karshan at the Abbey of San Giorgio, from Sunrise to Sunset” prodotto dall’Associazione Culturale RO.SA.M. nel 2018, per la prima mostra di Karshan a Venezia “Equilibrium, Art, Architecture and Sacred Geometry in Conversation”nella Basilica di San Giorgio Maggiore.