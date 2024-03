Laura Pausini World Tour Winter 2024: raddoppiano le date di Londra e Milano

Inarrestabile Laura Pausini. Un punto fermo che si conferma, stabilmente, al vertice del panorama musicale internazionale, dopo 30 anni di una carriera, che attraversa intere generazioni.

Non solo premi e riconoscimenti, ma numeri, in costante crescita, per l’artista italiana che, da tre decenni, vanta primati, senza paragoni, in tutto il mondo.

Laura Pausini, a dispetto delle tendenze del momento, è stabile, nella vetta della classifica di Spotify, come Artista Donna Italiana più ascoltata del mondo e, grazie a un boom di sold out, del suo decimo tour mondiale, in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti, l’incremento, dell’ultimo anno, per i suoi show, supera del 25% dei paganti, un risultato che batte i record precedenti e conferma Laura Pausini come l’artista femminile più performante del nostro paese, a livello mondiale.

Un esempio unico, nel suo genere, e un risultato tutt’altro che scontato, specialmente per un’artista italiana.

Una tournée straordinaria, iniziata, in anteprima, nei teatri, lo scorso febbraio 2023, che ha toccato le più grandi arene e, a grande richiesta, proseguirà, a novembre e dicembre, con l’ultima leg Laura Pausini World Tour Winter 2024, tornando in Europa e in Italia, con uno speciale show di Capodanno, a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia.

Saranno due gli show, nella capitale britannica, che ospiterà il debutto dell’ultima leg, di questo tour mondiale, il decimo, in carriera, per Laura Pausini, che si esibirà il 4 e 5 novembre, nella rinomata arena O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra.

Bis anche per il capoluogo lombardo, con gli show previsti il prossimo 27 e 28 novembre. Salgono, così, a quota sei, le date al Forum di Milano, solo nell’arco del 2024, un’ennesima conferma del successo trentennale che incorona l’Artista come unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato.

Laura Pausini è, attualmente, impegnata nella leg americana della sua tournée e, dopo le date sold out di Houston e Los Angeles, proseguirà ad Orlando, Miami, Chicago, per arrivare, all’ultima tappa storica, al Madison Square Garden di New York il prossimo 6 Aprile, dove si esibirà in 5 lingue, per festeggiare i suoi 30 anni di carriera oltreoceano.

Il Laura Pausini World Tour Winter 2024, la nuova leg del suo decimo tour mondiale, organizzato e prodotto da Friends&Partners, farà tappa anche a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.

I biglietti, delle nuove date di Londra e Milano e di tutte le date del tour, sono disponibili su Ticketone.