La politica che si fa escort

Cirò | Usare un Ente Pubblico, un Bene Comune, per pubblica inculturazione - con sistema comitati e supporto deprecabile della chiesa locale - è raccapricciante. Quanto orchestrato per S. Nicodemo, e che ha visto rilegato nell'ombra il povero s. Francesco da Paola ha dato come risultato una festa patronale ridicola per la finalità e forma agita, un insulto ai Santi, Francesco e Nicodemo, e alla stessa Comunità. E non mi si parli di fede e di tradizione di fronte tanta sconceria.

Ignorare la verità storica non fa nascere S. Nicodemo a Cirò, semplicemente rende ignoranza e manca di rispetto al Santo Patrono. La sottoscritta, che è di Cirò, crede che la cultura sana libera da sistemi malati e si oppone alla 'storia pilotata' determinando verità storica su S. Nicodemo come anche su Luigi Lilio.

Le questioni culturali non sono prerogativa di una politica che ha sempre più atteggiamento da escort nella Regione Calabria. La politica escort che impone con prepotenza nastrini e cartellonistica basata su cantonata storica è tenuta a RIPRISTINARE IL DECORO ETICO-CULTURALE dell’Ente Cirò poiché S. Nicodemo non è nativo di Cirò.

Dott.ssa MARIA FRANCESCA CARNEA

Foto Wikimedia

Di seguito i fatti:

Disamina su S. Nicodemo da Sikròs, narrazione della mutata storia a Cirò (KR)