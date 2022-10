Intervista a Miss Molise, Azzurra Gallinari

Azzurra Gallinari: “Desidero un uomo che mi faccia sentire unica e insostituibile”

Ciao Azzurra, grazie per aver accettato il nostro invito. Per iniziare ti chiedo: pensi che questa tua recente vittoria a Miss Molise possa fungere da rampa di lancio per un futuro in ambito dello spettacolo?

Io penso che oltre ad essere una grande gratificazione personale e darmi una grande voglia di mettermi in gioco, potrebbe essere una buona occasione per affacciarsi nel mondo dello spettacolo e a tutte le sue opportunità e sfaccettature.

Hai un obiettivo professionale a breve termine?

Non ho un preciso obbiettivo nell'immediato anche perché qualsiasi cosa si intraprenda necessita di una adeguata preparazione, perciò credo sia un po' presto per fissare traguardi ben delineati. Potrei dire che mi piacerebbe fare la fotomodella, lavorare nella moda con brand importanti, ma sono consapevole che nulla è nell'immediato; come potrei dire che ho una grande passione per il mondo del cinema per il quale ho intrapreso anche dei corsi di recitazione e di dizione consapevole che non si finisce mai di imparare.

Saresti disposta a rinunciare...a cosa, per sfondare?

Non credo che avvertirei un gran senso di rinuncia se effettivamente si presentasse l'occasione di seguire il sogno nel cassetto, perché sono consapevole del fatto che niente è scontato e che per realizzare un sogno, qualsiasi esso sia, è necessario tanto impegno, tanta costanza, per cui potrei pensare di rinunciare a del tempo libero, ma se questo tempo è impiegato per la realizzazione di un sogno, sicuramente non lo avvertirei come una vera e propria rinuncia.

Tu sei una ragazza di una bellezza straripante e di una sensualità estrema da lasciar stupiti i comuni mortali: ma mi dici qual è il tuo segreto?

Io mi sento una ragazza decisamente nella norma, però se provo a impersonare una ragazza estremamente bella e sensuale, qualità queste molto apprezzate da tutti i "comuni mortali", posso pensare che sicuramente uno dei segreti è una grande sicurezza di sé ma soprattutto è essere bella dentro... il segreto per avvalorare queste due doti direi è aver una “grande” testa, una grande istruzione, che definisce un qualcosa che si presenta già bene di suo .

Qual è la parte del tuo corpo preferita?

Sto abbastanza bene con me stessa, vivo in modo armonioso con tutto il mio corpo, però la parte di quest'ultimo che preferisco sono i miei occhi, che al di là del loro colore verde, tra l' altro un po' insolito, ritengo che per ognuno di noi siano lo specchio dell'anima, ed io di questo sono fiera, perché se tramite il mio sguardo riesco a trasmettere la mia indole buona, la mia serenità, la mia allegria e la mia trasparenza interiore devo dire che mi ritengo più che soddisfatta.

Cosa deve fare un uomo per conquistare il tuo cuore?

Non chiedo la luna da un uomo per essere corteggiata e soprattutto nulla in particolare di materiale, deve sapermi stupire sì, deve essere molto presente nella mia vita, deve farmi sentire sempre unica e insostituibile, adoro le sorprese, deve avere un buon temperamento ,deve essere amorevole nei modi, piuttosto solare e allegro e sorridente come me, insomma un vero principe "Azzurro".

In molti nel mondo dello show business, come purtroppo è noto, approfittano delle donne, con molestie o proposte...indecenti (ricatti sessuali del tipo: "O fai così o ti brucio la carriera", e così via...): tu temi un giorno di poterti trovare in una situazione imbarazzante?

Purtroppo, e ribadisco purtroppo, ancora oggi nel mondo dello show business e non solo può capitare ad una donna di trovarsi in una situazione lavorativa imbarazzante, dove si possono subire molestie e ricatti di ogni genere. Per me è inconcepibile dover subire tanto semplicemente perché si è donne; bisogna avere rispetto per le donne in genere perché a mio avviso sono anche macchine perfette in grado di dare origine alla vita, sono in grado di procreare un individuo esattamente completo e perfetto. Premesso ciò, il modo di contrastare questa piaga è denunciare senza subire, e senza paura, solo così si può arginare il fenomeno.

Attualmente lavori o studi?

Attualmente frequento l'Università dii Tor Vergata nella “Facoltà di Lingue nella società dell'informazione” e spesso lavoro come hostess di presidio e accoglienza presso grandi eventi e Congressi.

Di dove sei originaria?

Da parte di mamma sono di Roma ma i parenti di mio padre sono molisani.

Come trascorri il tempo libero?

Di tempo libero non ne ho molto poiché, come ho appena accennato, la maggior parte del mio tempo si divide tra studio e lavoro, però quando riesco a ritagliarmi dei momenti di tempo libero per me vado in palestra o a danza, adoro andare a ballare, mi piace stare in compagnia soprattutto all'aria aperta con gli amici e non nego che quando posso organizzo qualche weekend fuori.

Ami viaggiare? Se sì, qual è stato il posto più affascinante e sorprendente in cui sei stata?

Fin da piccola sono stata abituata dai miei genitori a viaggiare ed abbiamo visitato quasi tutta l'Europa, con tutti i mezzi disponibili tanto più che mio papà ha il camper che ci ha permesso di muoverci sempre e con estrema libertà. Non ho un posto visitato o un Paese migliore dell'altro, ognuno ha delle peculiarità da apprezzare e da portare con sé come bagaglio di esperienza.

Hai un sogno nel cassetto?

Se proprio devo essere sincera il mio cassetto è pieno pieno di sogni e spero di realizzare la maggior parte di essi. Forse però il mio sogno più grande è intraprendere in un futuro lavorativo un lavoro che adoro fare, perché come diceva Confucio (filosofo cinese): "Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita”.

Grazie mille Azzurra!