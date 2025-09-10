Global Sumud Flotilla | Una filastrocca per spiegare l’impresa ai più piccini
Riceviamo dalla Calabria e pubblichiamo con grande piacere una filastrocca per spiegare l’impresa della Global Sumud Flottilla ai bambini.
L’ultima filastrocca
… C’era una volta una nave assai bella…
anzi no, erano tante,
una vera flottarella.
Barche, barconi, zattere e velieri
e la maestosa nave dei desideri.
A seguirla, pesci di tutti i mari,
piano le alici e pescioni straordinari,
delfini e balene a saltare,
pure le piante e ogni specie di animali
impararono a nuotare!
Ma chi guidava Flottarella?
anche col sole, si sa, era una stella
ed un suono, un gran baccano,
pentole, padelle e tegamini.
Mamma mia, quanti bambini!
Stiamo qui, stiamo arrivando
e c’è anche una bella sorpresa!
Scovate in quella grande borsa della spesa…
c’ è una lanterna magica sul fondo:
è forse l’ultima Luce nel mondo.Questo articolo è stato pubblicato qui
