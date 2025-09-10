Partecipa ad AgoraVox!

Global Sumud Flotilla | Una filastrocca per spiegare l’impresa ai più piccini

Riceviamo dalla Calabria e pubblichiamo con grande piacere una filastrocca per spiegare l’impresa della Global Sumud Flottilla ai bambini. 

 L’ultima filastrocca

 

… C’era una volta una nave assai bella…

anzi no, erano tante,

una vera flottarella.

Barche, barconi, zattere e velieri

e la maestosa nave dei desideri.

 

A seguirla, pesci di tutti i mari,

piano le alici e pescioni straordinari,

delfini e balene a saltare,

pure le piante e ogni specie di animali

impararono a nuotare!

 

Ma chi guidava Flottarella?

anche col sole, si sa, era una stella

ed un suono, un gran baccano,

pentole, padelle e tegamini.

Mamma mia, quanti bambini!

 

Stiamo qui, stiamo arrivando

e c’è anche una bella sorpresa!

Scovate in quella grande borsa della spesa…

c’ è una lanterna magica sul fondo:

è forse l’ultima Luce nel mondo.

Questo articolo è stato pubblicato qui

Medioriente.net

Voci, storie e analisi dal vicino oriente. Approfondimenti su politica, società, diritti umani, cultura e movimenti. Uno sguardo indipendente su ciò che accade tra il Mediterraneo e il Golfo, con attenzione specifica a Gaza e alla Palestina.

Sito: medioriente.net


