 Genova: Resistenza e nonviolenza creativa

Genova: Resistenza e nonviolenza creativa

Genova: Resistenza e nonviolenza creativa

Libro Resistenza e nonviolenza creativa di Laura Tussi su FARO DI ROMA

Prefazione di Alex Zanotelli

Mimesis Edizioni

Stiamo vivendo in una congiuntura storica paradossale: le grandi potenze, invece di perseguire la politica del disarmo inaugurata negli anni ’70, corrono invece verso un implemento del proprio arsenale atomico, come in una macabra gara il cui unico traguardo possibile è l’armageddon nucleare. La Cina infatti possiede 200 ordigni, ma entro il 2030 vorrebbe raggiungere il migliaio; gli Stati Uniti hanno già 3000 bombe pronte al lancio e lo storico rivale, il Cremlino, ne ha almeno altrettante puntate verso ovest. Varie altre nazioni, a volte dette potenze secondarie (come se questo potesse sminuirne la pericolosità), possiedono la tecnologia per la bomba atomica o stanno addirittura accrescendo il loro armamentario. Basterebbe un minimo incidente per far saltare tutto, conducendo la razza umana all’estinzione su questo pianeta. Ecco perché diventa importante fare informazione seria e soprattutto impegnarsi per divulgarla. Farsi veicolo di conoscenza, sensibilizzando le persone comuni, lavorando soprattutto sulle generazioni più giovani, è la strada maestra da percorrere per liberare il mondo intero dal fardello della distruzione nucleare.

Contributi scritti di: Angela Belluschi Chiara Castellani Fabrizio Cracolici Giorgio Cremaschi Paolo Ferrero Agnese Ginocchio Gianmarco Pisa Alex Zanotelli

 

Presentazione del libro Martedì 23 settembre h. 18.30

Casa dei popoli Piazza Romagnosi 3 Genova

 

Con gli autori Laura Tussi e Fabrizio Cracolici

Giorgio Cremaschi

Politico e saggista

Salvatore Izzo

Università La Sapienza

Direttore del quotidiano “Faro di Roma”

Laura Tussi

Laura Tussi

Docente, giornalista e scrittrice. Coordinamento Campagna Internazionale "Siamo tutti Premi Nobel per la Pace" con ICAN - Premio Nobel per la Pace 2017 per il disarmo nucleare universale. Si occupa di pedagogia nonviolenta e interculturale. Ha conseguito cinque lauree specialistiche in formazione degli adulti e consulenza pedagogica nell'ambito delle scienze della formazione e (...)

